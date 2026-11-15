W skrócie W lesie w Palczewicach pod Darłowem odnaleziono ciało w stanie znacznego rozkładu, które może należeć do zaginionej w sierpniu 37-letniej Emilii Koprowskiej.

Policja potwierdziła odnalezienie zwłok w kompleksie leśnym, a wstępna identyfikacja odzieży sugeruje, że jest to poszukiwana od 30 sierpnia kobieta.

Na miejscu znalezienia ciała trwają czynności z udziałem prokuratora, który nadzoruje dalsze działania służb mające wyjaśnić okoliczności sprawy.

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Nieoficjalną informację Polsat News o znalezieniu zwłok potwierdziła mł. asp. Paulina Wiśniewska z biura prasowego Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie w rozmowie z TVP.info. - Mogę potwierdzić, że znaleziono ciało w kompleksie leśnym. Zwłoki były w stanie daleko posuniętego rozkładu - powiedziała.

Szczegóły przekazał również Krzysztof Rutkowski, którego biuro detektywistyczne było zaangażowane w poszukiwania Emilii Koprowskiej. Jak poinformował, zwłoki zostały znalezione przez przypadkowego przechodnia, a zidentyfikowane na miejscu ubranie ma wskazywać na zaginioną kobietę.

Na miejsce został skierowany prokurator, pod którego nadzorem prowadzone będą dalsze czynności. Obecne są również jednostki policyjne oraz straż pożarna.

Palczewice. Możliwy przełom w sprawie zaginięcia Emilii Koprowskiej

Emilia Koprowska zaginęła 30 sierpnia w Darłowie. 37-letnia kobieta uczestniczyła w festiwalu muzyki techno w Darłowie. Stamtąd odeszła w nieznanym kierunku i od tej pory nie nawiązała kontaktu z najbliższą rodziną.

"W chwili zaginięcia kobieta była ubrana w białe jeansy, białą koszulkę z napisem 'Cherry' i motywem wiśni, czarną skórzaną kurtkę i białe tenisówki z logo 'Big Star'" - przekazała policja.

W trakcie prowadzonych poszukiwań miało dojść m.in. do znalezienia telefonu należącego do zaginionej. Wtedy również prokuratura nadzorująca postępowanie zleciła policji wykonanie konkretnych czynności w ramach śledztwa. Miały one zostać wykonane do 15 listopada.

W sprawie przesłuchany w roli świadka został m.in. mąż zaginionej. Przed zaginięciem miał on pokłócić się z żoną, która miała powiedzieć mu, że od niego odchodzi. W związku z tym miał on zniszczyć jej samochód: wybić szyby i przebić opony. Mężczyzna zgodził się dobrowolnie poddać badaniu wariografem. Nie było ono jednak zlecone przez prokuraturę, która zaznaczyła, że tego typu badanie nie może być bezpośrednim dowodem.



