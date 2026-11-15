W Palczewicach znaleziono ciało. To może być zaginiona Emilia Koprowska

Krzysztof Ryncarz

Krzysztof Ryncarz

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W miejscowości Palczewice pod Darłowem (woj. zachodniopomorskie) znaleziono ciało kobiety w stanie znacznego rozkładu. Służby nie wykluczają, że może to być poszukiwana od sierpnia Emilia Koprowska. Na miejscu trwa akcja służb.

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Pojazdy służb ratunkowych i policji przy taśmie zabezpieczającej teren w lesie w Darłowie, gdzie znaleziono ciało.
W Darłowie znaleziono zwłoki kobietyPolsat NewsPolsat News

W skrócie

  • W lesie w Palczewicach pod Darłowem odnaleziono ciało w stanie znacznego rozkładu, które może należeć do zaginionej w sierpniu 37-letniej Emilii Koprowskiej.
  • Policja potwierdziła odnalezienie zwłok w kompleksie leśnym, a wstępna identyfikacja odzieży sugeruje, że jest to poszukiwana od 30 sierpnia kobieta.
  • Na miejscu znalezienia ciała trwają czynności z udziałem prokuratora, który nadzoruje dalsze działania służb mające wyjaśnić okoliczności sprawy.
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Nieoficjalną informację Polsat News o znalezieniu zwłok potwierdziła mł. asp. Paulina Wiśniewska z biura prasowego Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie w rozmowie z TVP.info. - Mogę potwierdzić, że znaleziono ciało w kompleksie leśnym. Zwłoki były w stanie daleko posuniętego rozkładu - powiedziała.

Szczegóły przekazał również Krzysztof Rutkowski, którego biuro detektywistyczne było zaangażowane w poszukiwania Emilii Koprowskiej. Jak poinformował, zwłoki zostały znalezione przez przypadkowego przechodnia, a zidentyfikowane na miejscu ubranie ma wskazywać na zaginioną kobietę.

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Na miejsce został skierowany prokurator, pod którego nadzorem prowadzone będą dalsze czynności. Obecne są również jednostki policyjne oraz straż pożarna.

Palczewice. Możliwy przełom w sprawie zaginięcia Emilii Koprowskiej

Emilia Koprowska zaginęła 30 sierpnia w Darłowie. 37-letnia kobieta uczestniczyła w festiwalu muzyki techno w Darłowie. Stamtąd odeszła w nieznanym kierunku i od tej pory nie nawiązała kontaktu z najbliższą rodziną.

"W chwili zaginięcia kobieta była ubrana w białe jeansy, białą koszulkę z napisem 'Cherry' i motywem wiśni, czarną skórzaną kurtkę i białe tenisówki z logo 'Big Star'" - przekazała policja.

W trakcie prowadzonych poszukiwań miało dojść m.in. do znalezienia telefonu należącego do zaginionej. Wtedy również prokuratura nadzorująca postępowanie zleciła policji wykonanie konkretnych czynności w ramach śledztwa. Miały one zostać wykonane do 15 listopada.

W sprawie przesłuchany w roli świadka został m.in. mąż zaginionej. Przed zaginięciem miał on pokłócić się z żoną, która miała powiedzieć mu, że od niego odchodzi. W związku z tym miał on zniszczyć jej samochód: wybić szyby i przebić opony. Mężczyzna zgodził się dobrowolnie poddać badaniu wariografem. Nie było ono jednak zlecone przez prokuraturę, która zaznaczyła, że tego typu badanie nie może być bezpośrednim dowodem.

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