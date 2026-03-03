Urzędnicy ze Szczecina triumfują. Jednym ruchem zakończyli awantury w autobusach i tramwajach

W skrócie Kamery na ubraniach kontrolerów w Szczecinie rejestrują przebieg kontroli, co ułatwia wyjaśnianie sporów między pasażerami a kontrolerami.

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego oraz miejscy urzędnicy oceniają wprowadzenie kamer jako dobre posunięcie i wskazują, że nagrania są pomocne przy szkoleniu oraz ocenie pracy kontrolerów.

Podobne rozwiązania funkcjonują także w Opolu, Łodzi i Krakowie, natomiast Poznań nie planuje wyposażania kontrolerów w kamery.

Od marca 2025 roku kontrole w szczecińskich autobusach i tramwajach wyglądają inaczej niż wcześniej. Są nagrywane przez kamery przypięte do ubrań. Rejestrują przebieg kontroli, mając zapewniać bezpieczeństwo obu stronom i ułatwiać wyjaśnianie sporych sytuacji. Po roku od wprowadzenia innowacji Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego ocenia je pozytywnie.

- Co prawda wciąż zdarzają się podróżni, których niestosowne, a nawet agresywne zachowanie wskazuje, że nie robią sobie nic z tego, iż kontrola jest nagrywana, ale jednak zapisy z kamer często okazują się przydatne przy wyjaśnianiu reklamacji czy skarg pasażerów - komentuje w rozmowie z Interia Kacper Reszczyński z ZDiTM w Szczecinie.

Według wiceprzewodniczącego Komisji ds. Gospodarki Komunalnej i Mobilności w szczecińskiej Radzie Miasta, Wojciecha Dorżynkiewicza, kamery na ubraniach kontrolerów zwiększyły "bezpieczeństwo i przejrzystość".

- Praca kontrolerów biletów nie należy do łatwych. Zdarzają się zarówno ataki słowne, jak i fizyczne. Obecność kamery oraz świadomość nagrywania często działa prewencyjnie i tonuje zachowania części pasażerów - mówi Interii Dorżynkiewicz.

O świadomość pasażerów o tym, że są nagrywani, dba oznaczenie na pojazdach. Od roku na szczecińskich autobusach i tramwajach znajdują się naklejki z krótkim hasłem: "kontrola biletów rejestrowana" oraz z piktogramem przedstawiającym kamerę.

- Kontrolerzy zostali przeszkoleni. Włączają kamerę tylko podczas kontroli - dodaje Dorżynkiewicz.

Plusów jest więcej. Urzędnicy mogą oceniać prace kontrolerów

A Kacper Reszczyński do listy zalet dodaje kolejne. - Nagrania z kamer są pomocne przy szkoleniu kontrolerów i przy weryfikacji ich pracy. Pozwalają na ocenę tej pracy i wprowadzenie ewentualnych korekt - twierdzi urzędnik z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.

Reszczyński przyznaje, że spółka miejska nie prowadzi szczegółowych badań dotyczących tego, jak kamery wpłynęły na bezpieczeństwo w autobusach i tramwajach.

- Ale jeśli chodzi o odbiór przez kontrolerów, to kamery nasobne stały się dla nich kolejnym narzędziem obok monitoringu zainstalowanego już od wielu lat w szczecińskich autobusach i tramwajach, dzięki któremu mają oni poczucie większego spokoju i pewności - mówi.

Najpierw była awantura

To właśnie kontrowersyjne zdarzenie z udziałem kontrolerów biletów poprzedziło wprowadzenie kamer na ich ubraniach. Latem 2024 roku do internetu trafiły filmy, na których widać awanturę między kontrolerami a jednym z pasażerów. Słychać krzyki, widać leżącego i trzymanego w autobusie mężczyznę.

Film obejrzało kilkaset tysięcy osób, władze miasta pilnie zwoływały spotkania z urzędnikami odpowiedzialnymi za transport publiczny.

Po tej szarpaninie władze Szczecina zleciły szkolenia dla kontrolerów. - Zaistniała sytuacja wskazuje na potrzebę zrewidowania i uszczelnienia funkcjonującego obecnie systemu kontroli. W najbliższym czasie wypracowane i wprowadzone zostaną jeszcze bardziej szczegółowe procedury - zapowiadał latem 2024 wiceprezydent miasta, Łukasz Kadłubowski.

Wkrótce Kadłubowski poinformował o konkretach, czyli zakupie 30 kamer. - W ten sposób unikniemy niejasności. Nagrania mogą stanowić materiał dowodowy dla śledztw policyjnych - uznał wiceprezydent Szczecina.

W Opolu mają od dawna, w Krakowie dopiero teraz. A Poznań nie chce

Stolica województwa zachodniopomorskiego to niejedyne polskie miasto, w którym jadąc autobusem albo tramwajem, możemy natknąć się na nagrywaną kontrolę. Od lat podobnie jest w Opolu, a od jesieni 2025 roku także w Łodzi i Krakowie.

- Celem jest zwiększenie bezpieczeństwa i prewencji zarówno po stronie pasażerów, jak i kontrolerów. Urządzenia mają pomóc w ograniczaniu sytuacji konfliktowych, poprawie kultury zachowań w trakcie kontroli oraz w zapewnieniu wiarygodnego materiału dowodowego w przypadku spornych zdarzeń - informował Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie.

O wprowadzenie kamer na ubraniach kontrolerów mówi się także w kolejnych miastach, np. w Olsztynie i w Poznaniu. Radni w tych samorządach apelowali do władz w tej sprawie, ale nie wszędzie urzędnicy zamierzają inwestować w nagrywanie kontroli.

- Zarząd Transportu Miejskiego nie planuje wyposażenia kontrolerów biletowych w kamery nasobne, ale temat pozostanie w obszarze zainteresowania i analiz - informowali wiosną 2025 roku poznańscy urzędnicy.

Tobiasz Madejski, Szczecin

