Turyści uciekają znad zimnego Bałtyku. Prawie 100 kilometrów, żeby się nie nudzić

Tobiasz Madejski

Tobiasz Madejski

- Tego lata Bałtyk jest jeszcze bardziej kapryśny niż zazwyczaj - mówią przedsiębiorcy i turyści nad polskim morzem. Zaledwie kilkanaście stopni, wiatr i deszcz stały się codziennością, więc wczasowicze zastanawiają się, co robić, gdy nie da się plażować. - Zauważamy wzmożony ruch turystyczny - słyszymy w oddalonym o prawie 100 kilometrów od nadmorskich kurortów Szczecinie.

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Dwie osoby na kocu na plaży nad Bałtykiem; w tle grupa ludzi przy brzegu morza w chłodny dzień.
Chłodne wakacje w Polsce. Pogoda uniemożliwia opalanie się nad BałtykiemTomasz OszczepalskiEast News

W tym roku przedsiębiorcy znad Bałtyku i tutejsze gminy nastawiały się na jeszcze tłumniejszy najazd turystów niż w poprzednich latach. - Wydaje mi się, że rok 2026 może być rekordowy - prognozował tuż przed letnim sezonem w rozmowie z Interią prof. Jarosław Korpysa, ekonomista z Uniwersytetu Szczecińskiego.

- Tego lata Bałtyk jest jeszcze bardziej kapryśny niż zazwyczaj - mówią tymczasem przedsiębiorcy i turyści nad polskim morzem.

Zaledwie kilkanaście stopni, wiatr i deszcz stały się codziennością, więc wczasowicze zastanawiają się, co robić, gdy nie da się plażować.

Ręce zacierają ci, którzy prowadzą muzea, centra nauki i inne atrakcje pod dachem. - Zauważamy wzmożony ruch turystyczny - słyszymy w oddalonym o prawie 100 kilometrów od nadmorskich kurortów Szczecinie.

Miał być turystyczny rekord, są wolne pokoje

Ale ani profesor Korpysa, ani przedsiębiorcy i samorządowcy, nie mogli przewidzieć jak nieprzyjazna będzie pogoda. W czerwcu i lipcu w wiele dni nad Bałtykiem było zaledwie kilkanaście stopni na plusie, którym często towarzyszył silny wiatr i deszcz. A to przełożyło się na popularność wypoczynku nad polskim morzem.

Portal Travelist.pl wyliczył, że wolne miejsce nad Bałtykiem znaleźć można bardzo łatwo. - Wolny jest co drugi pokój i to przy cenach rozpoczynających się od 300 złotych za dobę dla dwóch osób - komentuje Eugeniusz Triasun z portalu. Eliza Maćkiewicz z tej samej firmy dodaje, że już da się zauważyć spadek cen. - O około 13 proc. - wylicza.

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Ci, którzy już nad Bałtyk przyjechali, muszą szukać rozrywek innych niż plażowanie. W Muzeum Obrony Wybrzeża w Świnoujściu słyszymy o regularnej zasadzie: im gorsza pogoda, tym więcej klientów. Jednym z nich jest Mirosław z Suwalszczyzny, który środowe przedpołudnie spędza na oglądaniu "Podziemnego Miasta", czyli kompleksu schronów wojskowych z czasów drugiej wojny światowej.

- Od początku zwiedzanie było jednym z pomysłów na urlop, a pogoda powoduje, że zwiedzania jest jeszcze więcej, niż miało być - mówi Interii.

Z kiepskiej pogody nad Bałtykiem korzysta też największe miasto Pomorza Zachodniego i to mimo tego, że aby z Międzyzdrojów, Świnoujścia, Dziwnowa albo Rewala dotrzeć do Szczecina, trzeba przejechać około stu kilometrów.

- Gdy tylko aura nie sprzyja plażowaniu, zauważamy wzmożony ruch turystyczny. Turyści szukają wówczas atrakcji pod dachem. Szczególnie dotyczy to rodzin z dziećmi - komentuje w rozmowie z Interią Celina Wołosz z miejskiej spółki "Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia".

Dodaje, że urlopowicze chętnie przejeżdżają 100 kilometrów w jedną stronę w ciągu jednego dnia i planują wypoczynek tak, aby zobaczyć jak najwięcej atrakcji położonych blisko siebie. - Szczecin jest dla wielu osób atrakcyjnym celem wyjazdu jako alternatywa dla nadmorskiego wypoczynku w przypadku mniej sprzyjającej pogody - dodaje Wołosz.

Jednym z miejsc, które na własnej skórze - i we własnej kasie - odczuwa nadmorską nudę turystów jest Morskie Centrum Nauki.

- Zwiedzających podczas kiepskiej pogody jest tak dużo, że nie mieszczą się w środku i trzeba czekać w kolejce - mówi Interii Marta Krzywda z MCN w Szczecinie. - Dla wielu rodzin odwiedzających region wizyta u nas stała się naturalnym pomysłem na jednodniową wycieczkę. Widać to po frekwencji szczególnie w deszczowe dni - dodaje.

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"Fatalna pogoda". Trzeba szukać atrakcji pod dachem

Właśnie na jeden dzień do Szczecina przyjechał Bogusz z Krakowa. Urlop spędza nad jednym z jezior w województwie lubuskim, ale pogoda uniemożliwia kąpiele i opalanie. - Jest fatalna. Albo inaczej: bardzo zmienna. Raz fatalna, dzień później trochę lepsza, ale generalnie taka, że szukamy atrakcji w postaci wyjazdów - mówi Interii.

Gdańszczanie: pani Agnieszka z mężem, córką i synem właśnie kończy "Euro Trip" - jak sama nazwała urlop swojej rodziny - po północnej Europie. - Przyjechaliśmy do Szczecina prosto ze szwedzkiego Malmo i innych państw Skandynawii. Tam było ponad 20 stopni, u nas jest najzimniej - mówi wchodząc do centrum nauki.

Według synoptyków sierpień ma być o wiele cieplejszy niż lipiec. Chociaż i w nim - według części turystów - dało się korzystać z uroków Bałtyku. - Nawet podczas sztormu można siedzieć na plaży. Wiatr sprawia, że jest więcej jodu - przekonuje Agnieszka z Wielkopolski, która wakacje spędza w Kołobrzegu.

Tobiasz Madejski

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