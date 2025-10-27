Tragiczny wypadek w Zachodniopomorskiem. Zginęło dwóch nastolatków
Dwóch nastolatków zginęło w tragicznym wypadku na drodze wojewódzkiej w Zachodniopomorskiem. Dwie inne osoby zostały ranne. Z nieustalonych dotąd przyczyn kierowca stracił panowanie nad autem. To uderzyło w drzewo, a następnie dachowało.
W skrócie
- Na drodze wojewódzkiej nr 172 doszło do tragicznego wypadku samochodowego.
- Samochód z nieznanych przyczyn uderzył w drzewo i dachował, zginęło dwóch nastolatków. Dwie inne osoby zostały ranne.
- W aucie podróżowało w sumie pięć osób.
Do tragicznego wypadku na drodze wojewódzkiej nr 172 doszło późnym wieczorem w niedzielę.
Jeszcze w nocy funkcjonariusze z KPP Szczecinek poinformowali, że występują utrudnienia w ruchu.
"Z nieustalonej na chwilę obecną przyczyny kierujący stracił panowanie nad pojazdem" - opisano.
Zachodniopomorskie. Tragedia na drodze wojewódzkiej, nie żyje dwóch nastolatków
W rezultacie tył auta uderzył drzewo. Następnie samochód dachował, wypadając poza drogę - czytamy w komunikacie policji.
W samochodzie znajdowało się pięć osób. Zginęło dwóch nastolatków w wieku 15 i 17 lat. Dwie osoby zostały ranne.
Na miejscu pracowali mundurowi z Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku, Straż Pożarna oraz prokurator.