Tragiczny wypadek w Zachodniopomorskiem. Zginęło dwóch nastolatków

Dwóch nastolatków zginęło w tragicznym wypadku na drodze wojewódzkiej w Zachodniopomorskiem. Dwie inne osoby zostały ranne. Z nieustalonych dotąd przyczyn kierowca stracił panowanie nad autem. To uderzyło w drzewo, a następnie dachowało.

Tragiczny wypadek na drodze wojewódzkiej
Tragiczny wypadek na drodze wojewódzkiej

W skrócie

  • Na drodze wojewódzkiej nr 172 doszło do tragicznego wypadku samochodowego.
  • Samochód z nieznanych przyczyn uderzył w drzewo i dachował, zginęło dwóch nastolatków. Dwie inne osoby zostały ranne.
  • W aucie podróżowało w sumie pięć osób.
Do tragicznego wypadku na drodze wojewódzkiej nr 172 doszło późnym wieczorem w niedzielę.

Jeszcze w nocy funkcjonariusze z KPP Szczecinek poinformowali, że występują utrudnienia w ruchu.

"Z nieustalonej na chwilę obecną przyczyny kierujący stracił panowanie nad pojazdem" - opisano.

    Zachodniopomorskie. Tragedia na drodze wojewódzkiej, nie żyje dwóch nastolatków

    W rezultacie tył auta uderzył drzewo. Następnie samochód dachował, wypadając poza drogę - czytamy w komunikacie policji.

    W samochodzie znajdowało się pięć osób. Zginęło dwóch nastolatków w wieku 15 i 17 lat. Dwie osoby zostały ranne.

    Na miejscu pracowali mundurowi z Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku, Straż Pożarna oraz prokurator.

