Tragiczny wypadek w Zachodniopomorskiem. Auto wjechało pod Pendolino

Oprac.: Dawid Zdrojewski WIADOMOŚCI LOKALNE

Tragiczny wypadek w miejscowości Miłogoszcz w powiecie koszalińskim. Pod pociąg Pendolino wjechał samochód osobowy, doszło do zderzenia. Co najmniej jedna osoba zginęła. Nie wiadomo dotąd, co z pozostałą trójką.

Zdjęcie Pendolino. Zdjęcie ilustracyjne / Stanislaw Bielski/REPORTER / East News