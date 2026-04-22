W skrócie W Marszewie szynobus potrącił dwie nastolatki, jedna zginęła na miejscu, druga została przewieziona śmigłowcem LPR do szpitala.

Do wypadku doszło w środę około godziny 14 w okolicy oddalonej o pięć kilometrów od dworca PKP w Goleniowie na linii w kierunku Kołobrzegu.

Ruch kolejowy między Goleniowem a Nowogardem został wstrzymany, a pasażerowie skorzystali z komunikacji zastępczej.

Zgłoszenie o zdarzeniu służby otrzymały w środę około godziny 14. Do wypadku doszło w okolicy Marszewa, oddalonego o pięć kilometrów od dworca PKP w Goleniowie.

Szynobus potrącił dwie nastolatki, które przechodziły przez tory. Jedna z nich zginęła na miejscu wypadku, druga została przewieziona do szpitala za pomocą śmigłowca LPR.

Marszewo. Szynobus potrącił nastolatki. Tragedia na torach

- Na miejscu wypadku są trzy zastępy straży pożarnej, czyli dziewięciu ratowników. Pomagają oni policji w zabezpieczeniu terenu. Wcześniej pomagali również opatrywać ofiary - przekazał w rozmowie z Interią Dariusz Schacht z KW Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.

Potrącona nastolatka w ciężkim stanie. Dramatyczny wypadek na Pomorzu

Jak informuje lokalna gazeta "Głos Sczeciński", stan drugiej dziewczynki jest ciężki. Ratownicy przekazali, że doznała ona urazu głowy i brzucha.

"GS" podaje również, że ofiary wypadku miały prawdopodobnie około 15-16 lat, chociaż ich wiek jak na razie nie został potwierdzony przez służby.

Nikt z pasażerów pociągu nie ucierpiał w wyniku zdarzenia. Ruch kolejowy między Goleniowem a Nowogardem został wstrzymany. Dla pasażerów zorganizowano komunikację zastępczą, a część podróżnych ewakuowano z pociągu, prowadząc ich pieszo do miejsca, gdzie mogły podjechać autobusy.

Na miejscu wciąż pracują służby pod nadzorem prokuratora, który ustala dokładny przebieg wypadku.

"Wydarzenia": Jarosław Sosnowski na wolności. W więzieniu spędził 21 lat Polsat News