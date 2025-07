Tragiczny finał poszukiwań nastolatka z Dziwnówka. Morze wyrzuciło ciało

W Niechorzu (woj. zachodniopomorskie) morze wyrzuciło we wtorek na brzeg ciało młodej osoby - potwierdził w rozmowie z Interią kpt. inż. Łukasz Góralski, oficer prasowy KP PSP Gryfic. Przybyłe na miejsce służby stwierdziły zgon. Rzeczniczka prasowa KPP w Kamieniu Pomorskim, mł. asp. Katarzyna Jasion przekazała, że zmarły to 16-latek, który zniknął w poniedziałek pod wodą podczas kąpieli w oddalonym o ok. 20 km Dziwnówku.