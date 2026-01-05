W skrócie Na skraju lasu w Warninie znaleziono ciało 70-letniej kobiety, która zmarła z wychłodzenia.

Seniorka ostatni raz była widziana podczas powrotu z zakupów, kiedy wybrała polną drogę.

Policja apeluje o czujność wobec osób narażonych na skutki mrozu, zwłaszcza starszych i samotnych.

Do tragicznego odkrycia w miejscowości Warnino w woj. zachodniopomorskim doszło w niedzielę.

Przed południem przypadkowa osoba natknęła się na skraju lasu na zamarznięte ciało kobiety. Jak ustaliła Interia, zgłoszenie do służb o tej sytuacji trafiło o godzinie 12:48.

Warnino. Znaleziono zamarznięte ciało kobiety

- Zmarła to 70-letnia mieszkanka regionu. Kobieta była ostatni raz widziana w sobotę po południu, gdy robiła zakupy - relacjonował na antenie Polsat News reporter Wojciech Gaweł.

Jak ustalił dziennikarz, seniorka wracała do domu w innej miejscowości, wybierając polną drogę.

Rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie st. aspirant Kinga Plucińska-Gudełajska poinformowała, że przyczyną śmierci było wychłodzenie organizmu, czyli hipotermia.

Tego dnia temperatura powietrza wynosiła około -3 stopnie Celsjusza, jednak z powodu silnego wiatru temperatura odczuwalna spadała nawet do -12 stopni.

Coraz gorsze warunki pogodowe. Policja wystosowała apel

W związku z tragedią policja apeluje o czujność i reagowanie na niepokojące sytuacje.

- Jeśli zobaczymy, że gdzieś na ławce siedzi osoba, która jest zmarznięta lub w kryzysie bezdomności, należy zadzwonić pod nr 112, żebyśmy jako funkcjonariusze byli w stanie zareagować i pomóc takiej osobie - podkreśliła Kinga Plucińska-Gudełajska na antenie Polsat News.

Funkcjonariusze zwracają szczególną uwagę na osoby starsze, samotne oraz nieporadne życiowo.

- Warto upewnić się, czy nie potrzebują pomocy w codziennych czynnościach, takich jak chociażby zakupy. O trudnej sytuacji sąsiada czy znajomego możemy również powiadomić Ośrodek Pomocy Społecznej - przypomina policjantka.

Zgony z wychłodzenia. Komunikat RCB

Policja zwraca uwagę, że tragedia w Warninie nie jest odosobnionym przypadkiem. Od listopada 2025 roku do 3 stycznia z powodu wychłodzenia organizmu w Polsce zmarło już 10 osób.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało dodatkowo, że tylko w miniony weekend dwie osoby straciły życie w wyniku hipotermii. Służby podkreślają, że silny wiatr w połączeniu z ujemnymi temperaturami znacząco przyspiesza utratę ciepła przez organizm.

Sytuacji nie poprawiają prognozy pogody. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - IMGW PIB zapowiada na najbliższe dni trudne warunki w większości kraju. Spodziewane są bardzo niskie temperatury, a także okresowe opady śniegu i deszczu, które dodatkowo zwiększają ryzyko wychłodzenia, zwłaszcza wśród osób starszych i bezdomnych.

