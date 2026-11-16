W skrócie Pod Darłowem odnaleziono zwłoki kobiety, które prawdopodobnie należą do zaginionej w sierpniu 37-letniej Emilii Koprowskiej.

Wstępne wyniki sekcji zwłok wskazują na śmierć przez powieszenie i wykluczają udział osób trzecich. Mimo to wątpliwości zgłasza mąż kobiety.

Prokuratura Okręgowa w Koszalinie prowadzi czynności w tej sprawie, badając okoliczności odnalezienia ciała w miejscu, które było wcześniej przeszukiwane.

Prokuratura nie wyklucza podrzucenia ciała kobiety, jednak uznaje ten scenariusz za mało prawdopodobny.

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Zwłoki kobiety odnaleziono w niedzielę pod Darłowem. Choć tożsamości odnalezionej nie potwierdzono jeszcze na podstawie identyfikacji czy badań, wiele wskazuje na to, że ciało należy do zaginionej w lecie Emilii Koprowskiej. Świadczą o tym ubrania i rzeczy znalezione przy ciele. Wstępnie służby wskazują, że kobieta sama pozbawiła się życia.

Mimo to jej mąż - Krystian Koprowski - nie wierzy, że 37-latka sama targnęła się na swoje życie. - Myślę, że padła czyjąś ofiarą - przekazał w rozmowie z "Faktem".

Zaginięcie Emilii Koprowskiej. Mąż zabrał głos

W rozmowie z dziennikiem wątpliwości nie kryje też przedstawicielka biura Rutkowski, które prowadziło poszukiwania zaginionej. Jak czytamy, w miejscu odnalezienia zwłok prowadzono czynności. Sam małżonek podkreśla: - Byliśmy tutaj na miejscu, przeglądaliśmy je i nie znaleźliśmy Emilii, dlatego uważam, że wtedy jej ciała tu nie było.

- Trudno jest mi się z tym pogodzić - dodał Koprowski. Przekazał, że "wciąż nie może uwierzyć, że to prawda".

Przypomnijmy - zwłoki kobiety w stanie daleko posuniętego rozkładu odnaleziono w niedzielę rano. Zgon nastąpił wskutek powieszenia. Sekcja nie wykazała, by do śmierci przyczyniły się osoby trzecie - powiadomiła w poniedziałek rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Koszalinie prok. Ewa Dziadczyk.

Zwłoki znalazł przypadkowy przechodzień. Prokuratura nie wyklucza, że zwłoki mogły zostać podrzucone, choć w rozmowie z "Faktem" prok. Dziadczyk ocenia to jako "mało prawdopodobne".

Niejasne okoliczności zaginięcia Emilii Koprowskiej

W rozmowie z Onetem okoliczności zaginięcia kobiety przeanalizował też emerytowany policjant, który przez lata pełnił funkcje kierownicze w zachodniopomorskiej policji. Jego zdaniem okoliczności zaginięcia kobiety "są bardzo dziwne". Analizując dotychczas ujawnione informacje były funkcjonariusz stwierdził, że w sprawie jest dużo niejasności.

Policjant ocenił, że poszukiwania mogły utrudnić zarośla i roślinność, jednak zwraca też uwagę na zapach rozkładającego się ciała. - Wydaje się dziwne, że ani ludzie wokół, ani psy tropiące niczego nie wyczuły - dodał.

Scenariusz pozbawienia się życia przeanalizował z kolei biegły psychiatra. - Jeżeli pod wpływem impulsu, to teoretycznie taka osoba szuka najbliższej sposobności, by odebrać sobie życie. Nie pokonuje wielu kilometrów w nieznanym terenie. Natomiast ona być może szła i w czasie tej drogi ten żal osiągnął już taki poziom, że właśnie w tym konkretnym miejscu podjęła tak dramatyczną decyzję - ocenił z kolei dr Jerzy Pobocha.

Emilia Koprowska zaginęła 30 sierpnia w czasie festiwalu. Gdy kobieta zniknęła, rozpoczęto poszukiwania. Już po zaginięciu odnaleziono jej plecak, a także telefon.

Ujawnione zwłoki - najprawdopodobniej należące do 37-letniej Emilii - odnaleziono około 4 km od miejsca jej zaginięcia.



