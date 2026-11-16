Tragiczne odkrycie, mąż 37-letniej Emilii nie dowierza. "Wtedy jej ciała nie było"

Karolina Głodowska

Oprac.: Karolina Głodowska

- Byliśmy tutaj na miejscu, przeglądaliśmy je i nie znaleźliśmy Emilii - mówi o prawdopodobnym odnalezieniu ciała 37-latki jej mąż Krystian Koprowski. Mężczyzna nie wierzy, że kobieta sama pozbawiła się życia. Prokuratura nie wyklucza, że ciało podrzucono, choć obecnie uznaje ten scenariusz za mało prawdopodobny. Eksperci zwracają uwagę na niejasne okoliczności zaginięcia.

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Akcja policji po odnalezieniu ciała w Palczewicach, radiowozy i policjanci na polach wśród zarośli
Akcja policji po odnalezieniu ciała w PalczewicachPiotr KowalaPAP

W skrócie

  • Pod Darłowem odnaleziono zwłoki kobiety, które prawdopodobnie należą do zaginionej w sierpniu 37-letniej Emilii Koprowskiej.
  • Wstępne wyniki sekcji zwłok wskazują na śmierć przez powieszenie i wykluczają udział osób trzecich. Mimo to wątpliwości zgłasza mąż kobiety.
  • Prokuratura Okręgowa w Koszalinie prowadzi czynności w tej sprawie, badając okoliczności odnalezienia ciała w miejscu, które było wcześniej przeszukiwane.
  • Prokuratura nie wyklucza podrzucenia ciała kobiety, jednak uznaje ten scenariusz za mało prawdopodobny.
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Zwłoki kobiety odnaleziono w niedzielę pod Darłowem. Choć tożsamości odnalezionej nie potwierdzono jeszcze na podstawie identyfikacji czy badań, wiele wskazuje na to, że ciało należy do zaginionej w lecie Emilii Koprowskiej. Świadczą o tym ubrania i rzeczy znalezione przy ciele. Wstępnie służby wskazują, że kobieta sama pozbawiła się życia.

Mimo to jej mąż - Krystian Koprowski - nie wierzy, że 37-latka sama targnęła się na swoje życie. - Myślę, że padła czyjąś ofiarą - przekazał w rozmowie z "Faktem".

Zaginięcie Emilii Koprowskiej. Mąż zabrał głos

W rozmowie z dziennikiem wątpliwości nie kryje też przedstawicielka biura Rutkowski, które prowadziło poszukiwania zaginionej. Jak czytamy, w miejscu odnalezienia zwłok prowadzono czynności. Sam małżonek podkreśla: - Byliśmy tutaj na miejscu, przeglądaliśmy je i nie znaleźliśmy Emilii, dlatego uważam, że wtedy jej ciała tu nie było.

- Trudno jest mi się z tym pogodzić - dodał Koprowski. Przekazał, że "wciąż nie może uwierzyć, że to prawda".

Przypomnijmy - zwłoki kobiety w stanie daleko posuniętego rozkładu odnaleziono w niedzielę rano. Zgon nastąpił wskutek powieszenia. Sekcja nie wykazała, by do śmierci przyczyniły się osoby trzecie - powiadomiła w poniedziałek rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Koszalinie prok. Ewa Dziadczyk.

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Zwłoki znalazł przypadkowy przechodzień. Prokuratura nie wyklucza, że zwłoki mogły zostać podrzucone, choć w rozmowie z "Faktem" prok. Dziadczyk ocenia to jako "mało prawdopodobne".

Niejasne okoliczności zaginięcia Emilii Koprowskiej

W rozmowie z Onetem okoliczności zaginięcia kobiety przeanalizował też emerytowany policjant, który przez lata pełnił funkcje kierownicze w zachodniopomorskiej policji. Jego zdaniem okoliczności zaginięcia kobiety "są bardzo dziwne". Analizując dotychczas ujawnione informacje były funkcjonariusz stwierdził, że w sprawie jest dużo niejasności.

Policjant ocenił, że poszukiwania mogły utrudnić zarośla i roślinność, jednak zwraca też uwagę na zapach rozkładającego się ciała. - Wydaje się dziwne, że ani ludzie wokół, ani psy tropiące niczego nie wyczuły - dodał.

Scenariusz pozbawienia się życia przeanalizował z kolei biegły psychiatra. - Jeżeli pod wpływem impulsu, to teoretycznie taka osoba szuka najbliższej sposobności, by odebrać sobie życie. Nie pokonuje wielu kilometrów w nieznanym terenie. Natomiast ona być może szła i w czasie tej drogi ten żal osiągnął już taki poziom, że właśnie w tym konkretnym miejscu podjęła tak dramatyczną decyzję - ocenił z kolei dr Jerzy Pobocha.

Emilia Koprowska zaginęła 30 sierpnia w czasie festiwalu. Gdy kobieta zniknęła, rozpoczęto poszukiwania. Już po zaginięciu odnaleziono jej plecak, a także telefon.

Ujawnione zwłoki - najprawdopodobniej należące do 37-letniej Emilii - odnaleziono około 4 km od miejsca jej zaginięcia.

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