Tragedia w zakładach chemicznych. Mężczyźni spadli z rusztowania

Artur Pokorski

Jeden mężczyzna nie żyje, a drugi trafił do szpitala po upadku z rusztowania podczas wykonywania prac na terenie zakładów chemicznych w Policach - potwierdziła Interia. Na miejscu zdarzenia pod nadzorem prokuratury pracuje policja.

W rozmowie z Interią st. post. Kornelia Staniszewska, rzeczniczka policji w Policach potwierdziła, że w środę przed godz. 10:00 służby otrzymały zgłoszenie o wypadku, do którego doszło w miejscowych zakładach chemicznych.

Agnieszka Lorenc z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie przekazała Interii, że wskutek upadku jeden z mężczyzn odniósł obrażenia, które doprowadziły do jego śmierci. Drugi został ranny i trafił do szpitala.

Z kolei biuro prasowe Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. poinformowało, iż do wypadku doszło "podczas prac przygotowawczych do planowanego remontu instalacji na Wydziale Energetyki na taśmociągu odżużlania".

    Police. Wypadek na terenie zakładów chemicznych. Nie żyje mężczyzna

    "Dwóch pracowników firmy zewnętrznej realizującej prace na zlecenie Spółki spadło z rusztowania, w wyniku czego jeden z nich został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Szczecinie. Drugi, pomimo podjętej natychmiastowo akcji reanimacyjnej, poniósł śmierć w wyniku doznanych obrażeń (pisownia oryginalna - red.)" - czytamy w oświadczeniu przesłanym Interii.

    Grupa Azoty Police współpracuje z odpowiednimi służbami w zakresie wyjaśniania przyczyn i okoliczności zdarzenia. Na miejscu czynności pod nadzorem prokuratora prowadzi policja i inspekcja pracy. 

