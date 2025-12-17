Tragedia w Zachodniopomorskiem. Nie żyje 19-letni strażak

Nie żyje 19-letni strażak Mikołaj Boruć z OSP w Ostrowicach. Młody ratownik zginął w wypadku samochodowym w miejscowości Dołgie (woj. zachodniopomorskie). Policja pod nadzorem prokuratury bada okoliczności tragedii. Druhowie z jednostki pożegnali zmarłego kolegę we wzruszającym wpisie w mediach społecznościowych.

Strażak w pełnym umundurowaniu idzie w kierunku wozu strażackiego stojącego na polu, w tle widoczne są drzewa i słupy energetyczne.
Ostrowice. Nie żyje 19-letni strażak Mikołaj BorućOSP Ostrowice / facebookmateriał zewnętrzny

  • W tragicznym wypadku samochodowym w miejscowości Dołgie zginął 19-letni strażak ochotnik Mikołaj Boruć z OSP Ostrowice.
  • Policja i prokuratura prowadzą postępowanie wyjaśniające okoliczności wydarzenia.
  • Koledzy strażacy oraz społeczność lokalna żegnają młodego ratownika, podkreślając jego zaangażowanie i oddanie.
Śmierć 19-letniego strażaka ochotnika wstrząsnęła mieszkańcami Pomorza Zachodniego. Nie żyje Mikołaj Boruć, druh Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowicach.

Mężczyzna zginął w tragicznym wypadku samochodowym w miejscowości Dołgie (woj. zachodniopomorskie).

Informację o śmierci 19-latka jako pierwsi przekazali jego koledzy z jednostki.

"Z wielkim smutkiem i bólem informujemy, że w dniu dzisiejszym tragicznie zginął nasz druh, świeżo upieczony strażak-ratownik Mikołaj Boruć"- napisali strażacy z OSP w Ostrowicach.

Tragiczny wypadek z udziałem strażaka. Policja i prokuratura badają okoliczności zdarzenia

Do tragedii doszło w środę rano w miejscowości Dołgie. - 19-latek jechał samochodem osobowym marki Seat, wypadł z drogi i uderzył w drzewo - potwierdziła Interii aspirant Karolina Żych z Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim.

Siła uderzenia była tak duża, że życia mężczyzny nie udało się uratować.

Na miejscu zdarzenia pracowali policjanci pod nadzorem prokuratury. - Trwa postępowanie mające na celu wyjaśnienie dokładnych okoliczności wypadku - dodała policjantka.

    Nie żyje 19-letni strażak. Żegnają go koledzy z jednostki

    Mikołaj Boruć ukończył podstawowy kurs strażaka-ratownika w maju 2025 roku. Od tego czasu brał aktywny udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, zabezpieczeniach oraz zawodach sportowo-pożarniczych.

    Druhowie podkreślają, że 19-latek zawsze wykazywał się odpowiedzialnością, zaangażowaniem i gotowością do niesienia pomocy innym.

    Był także bardzo aktywny w pracach gospodarczych na terenie jednostki i regularnie uczestniczył w szkoleniach, nieustannie poszerzając swoją wiedzę z zakresu pożarnictwa.

    "Odszedł od nas druh, na którego zawsze mogliśmy liczyć. Jego śmierć jest ogromną stratą dla naszej jednostki i całej społeczności" - napisali strażacy z Ostrowic, składając rodzinie, bliskim i przyjaciołom zmarłego najszczersze kondolencje.

