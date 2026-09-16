Tragedia w Koszalinie. W mieszkaniu znaleziono ciała dwóch osób

W skrócie W Koszalinie w jednym z mieszkań znaleziono ciała dwóch osób, po tym jak 53-letni mężczyzna otworzył drzwi służbom.

Na miejscu ujawniono ciała 63-letniego mężczyzny i 69-letniej kobiety z licznymi ranami kłutymi i ciętymi.

Zatrzymano 53-latka obecnego w mieszkaniu, a sprawą zajmuje się policja pod nadzorem prokuratora.

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O sprawie jako pierwsze poinformowało RMF FM.

Mł. asp. Paulina Wiśniewska w rozmowie z Interią przekazała, że zaniepokojona rodzina powiadomiła policję ok. godz. 22. Przekazali, że nie mogą skontaktować się z rodziną mieszkającą przy ul. Wyspiańskiego w Koszalinie.

Na miejsce zadysponowano patrol policji, jednak mimo prób, nikt nie odpowiadał na wezwania mundurowych. Dopiero przyjazd Państwowej Straży Pożarnej i groźba siłowego wejścia sprawiła, że drzwi otworzył 53-letni mężczyzna, który wskazał ciała.

Tragedia w Koszalinie. W mieszkaniu odnaleziono dwa ciała

W środku odnaleziono dwa ciała: 63-letniego mężczyzny oraz 69-letniej kobiety. Policja wskazuje, że mieli oni liczne rany kłute i cięte.

Obecny w mieszkaniu 53-latek został zatrzymany. Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora.



