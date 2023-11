Prok. Gąsiorowski poinformował, że w tej sprawie wszczęto śledztwo pod kątem nieszczęśliwego wypadku. Zaznaczył, że na tym etapie nie ma żadnych okoliczności wskazujących na to, że ktoś chciał obojga pozbawić życia oraz na to, że to była próba samobójcza. - Nie zostawili pożegnalnego listu. Nie ma też ustaleń, że ktoś u nich był w pokoju, że doszło do kłótni, szarpaniny i że oni zostali wypchnięci - powiedział prokurator Gąsiorowski.