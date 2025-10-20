Tragedia w Kołobrzegu. Nie żyje 1,5-roczne dziecko
Tragedia w kołobrzeskim żłobku - nie żyje półtoraroczne dziecko. Na miejsce zdarzenia został zadysponowany śmigłowiec LPR. Niestety, pomimo starań ratowników, życia dziecka nie udało się uratować - przekazała Interii st. sierż. Pamela Borkowska z kołobrzeskiej policji. Okoliczności zdarzenia zbadają policjanci pod nadzorem prokuratora.
Jak przekazał serwis e-kg.pl, który jako pierwszy serwis poinformował o sprawie, do tragicznego zdarzenia doszło przed południem na osiedlu Radzikowo w Kołobrzegu.
Interia dowiedziała się od st. sierż. Pameli Borkowskiej z kołobrzeskiej policji, że dziecko zemdlało w klubie dziecięcym. Kobieta, która sprawowała opiekę nad dzieckiem, podjęła natychmiastową reanimację i wezwała służby.
Tragedia w Kołobrzegu. Nie żyje 1,5-roczne dziecko
- Nasze zastępy były zadysponowane do omdlenia półtorarocznego dziecka. W momencie naszego dojazdu był już na miejscu zespół ratownictwa medycznego - przekazał w rozmowie z polsatnews.pl kapitan Wojciech Grudzień z kołobrzeskiej straży pożarnej.
- Nasze działania polegały na zabezpieczeniu lądowiska dla LPR i wspomagania ratowników w ich działaniach medycznych - dodał.
Akcja reanimacyjna trwała kilkadziesiąt minut. Niestety życia dziecka nie udało się uratować.
Okoliczności tej tragedii zbadają policjanci pod nadzorem prokuratora.