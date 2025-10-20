Jak przekazał serwis e-kg.pl, który jako pierwszy serwis poinformował o sprawie, do tragicznego zdarzenia doszło przed południem na osiedlu Radzikowo w Kołobrzegu.

Interia dowiedziała się od st. sierż. Pameli Borkowskiej z kołobrzeskiej policji, że dziecko zemdlało w klubie dziecięcym. Kobieta, która sprawowała opiekę nad dzieckiem, podjęła natychmiastową reanimację i wezwała służby.

Tragedia w Kołobrzegu. Nie żyje 1,5-roczne dziecko

- Nasze zastępy były zadysponowane do omdlenia półtorarocznego dziecka. W momencie naszego dojazdu był już na miejscu zespół ratownictwa medycznego - przekazał w rozmowie z polsatnews.pl kapitan Wojciech Grudzień z kołobrzeskiej straży pożarnej.

- Nasze działania polegały na zabezpieczeniu lądowiska dla LPR i wspomagania ratowników w ich działaniach medycznych - dodał.

Akcja reanimacyjna trwała kilkadziesiąt minut. Niestety życia dziecka nie udało się uratować.

Okoliczności tej tragedii zbadają policjanci pod nadzorem prokuratora.

