Tragedia w Kołobrzegu. Nie żyje 1,5-roczne dziecko

Monika Bortnowska

Tragedia w kołobrzeskim żłobku - nie żyje półtoraroczne dziecko. Na miejsce zdarzenia został zadysponowany śmigłowiec LPR. Niestety, pomimo starań ratowników, życia dziecka nie udało się uratować - przekazała Interii st. sierż. Pamela Borkowska z kołobrzeskiej policji. Okoliczności zdarzenia zbadają policjanci pod nadzorem prokuratora.

Tragedia w kołobrzeskim żłobku; zdj. ilustracyjne
Tragedia w kołobrzeskim żłobku; zdj. ilustracyjneWojciech OlkuśnikEast News

Jak przekazał serwis e-kg.pl, który jako pierwszy serwis poinformował o sprawie, do tragicznego zdarzenia doszło przed południem na osiedlu Radzikowo w Kołobrzegu.

Interia dowiedziała się od st. sierż. Pameli Borkowskiej z kołobrzeskiej policji, że dziecko zemdlało w klubie dziecięcym. Kobieta, która sprawowała opiekę nad dzieckiem, podjęła natychmiastową reanimację i wezwała służby.

    Tragedia w Kołobrzegu. Nie żyje 1,5-roczne dziecko

    - Nasze zastępy były zadysponowane do omdlenia półtorarocznego dziecka. W momencie naszego dojazdu był już na miejscu zespół ratownictwa medycznego - przekazał w rozmowie z polsatnews.pl kapitan Wojciech Grudzień z kołobrzeskiej straży pożarnej.

    - Nasze działania polegały na zabezpieczeniu lądowiska dla LPR i wspomagania ratowników w ich działaniach medycznych - dodał.

    Akcja reanimacyjna trwała kilkadziesiąt minut. Niestety życia dziecka nie udało się uratować.

    Okoliczności tej tragedii zbadają policjanci pod nadzorem prokuratora.

