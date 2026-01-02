W skrócie Na drodze w powiecie szczecineckim Peugeot uderzył w drzewo podczas trudnych warunków pogodowych.

W wyniku wypadku zginęła na miejscu 19-letnia pasażerka, a kierowca zmarł w szpitalu.

Policja prowadzi śledztwo, podkreślając pogarszające się warunki na drodze.

Do wypadku doszło w piątek na prostym odcinku drogi w powiecie szczecineckim, ok. dwóch kilometrów od Białego Boru w kierunku Biskupic (woj. zachodniopomorskie).

Jak poinformowała policja, osobowy peugeot uderzył tam w przydrożne drzewo.

Biały Bór. W tragicznym wypadku zmarła 19-latka i 34-latek

Szczecinecka policja ustala przyczyny zdarzenia, przy czym asp. szt. Matys zaznaczyła, że w piątek po południu panowały trudne warunki atmosferyczne.

- Pogarszały się z każdą godziną. Były opady śniegu, które następnie zaczęły marznąć - wskazała policjantka.

W wypadku zginęła na miejscu 19-letnia pasażerka. 34-letni kierowca w krytycznym stanie został przetransportowany do szpitala. Tam, mimo starań lekarzy, zmarł.

Na miejscu trwają czynności z udziałem prokuratora.

