Tragedia pod Białym Borem. Nie żyje kierowca i 19-letnia pasażerka

Agata Sucharska

W wypadku na trasie z Białego Boru zginęły dwie osoby podróżujące osobówką, który uderzył w drzewo. 19-letnia pasażerka zmarła na miejscu, natomiast 34-letni kierowca zmarł po przewiezieniu do szpitala - poinformowała PAP oficer prasowa szczecineckiej policji asp. szt. Anna Matys.

Uszkodzony samochód osobowy stoi na śnieżnej poboczu drogi, przednie koło pojazdu jest wygięte, dach uległ poważnemu zniszczeniu, obok widoczny radiowóz oraz straż pożarna, które rozświetlają okolicę niebieskimi światłami. Środowisko nocne, z drzewami ...
Kierowca i pasażerka zginęli w wypadku drogowym w pobliżu Białego BoruKPP w Szczecinku / Facebookmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Na drodze w powiecie szczecineckim Peugeot uderzył w drzewo podczas trudnych warunków pogodowych.
  • W wyniku wypadku zginęła na miejscu 19-letnia pasażerka, a kierowca zmarł w szpitalu.
  • Policja prowadzi śledztwo, podkreślając pogarszające się warunki na drodze.
Do wypadku doszło w piątek na prostym odcinku drogi w powiecie szczecineckim, ok. dwóch kilometrów od Białego Boru w kierunku Biskupic (woj. zachodniopomorskie).

Jak poinformowała policja, osobowy peugeot uderzył tam w przydrożne drzewo.

Biały Bór. W tragicznym wypadku zmarła 19-latka i 34-latek

Szczecinecka policja ustala przyczyny zdarzenia, przy czym asp. szt. Matys zaznaczyła, że w piątek po południu panowały trudne warunki atmosferyczne.

- Pogarszały się z każdą godziną. Były opady śniegu, które następnie zaczęły marznąć - wskazała policjantka.

W wypadku zginęła na miejscu 19-letnia pasażerka. 34-letni kierowca w krytycznym stanie został przetransportowany do szpitala. Tam, mimo starań lekarzy, zmarł.

Na miejscu trwają czynności z udziałem prokuratora.

