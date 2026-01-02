Tragedia pod Białym Borem. Nie żyje kierowca i 19-letnia pasażerka
W wypadku na trasie z Białego Boru zginęły dwie osoby podróżujące osobówką, który uderzył w drzewo. 19-letnia pasażerka zmarła na miejscu, natomiast 34-letni kierowca zmarł po przewiezieniu do szpitala - poinformowała PAP oficer prasowa szczecineckiej policji asp. szt. Anna Matys.
W skrócie
- Na drodze w powiecie szczecineckim Peugeot uderzył w drzewo podczas trudnych warunków pogodowych.
- W wyniku wypadku zginęła na miejscu 19-letnia pasażerka, a kierowca zmarł w szpitalu.
- Policja prowadzi śledztwo, podkreślając pogarszające się warunki na drodze.
Do wypadku doszło w piątek na prostym odcinku drogi w powiecie szczecineckim, ok. dwóch kilometrów od Białego Boru w kierunku Biskupic (woj. zachodniopomorskie).
Jak poinformowała policja, osobowy peugeot uderzył tam w przydrożne drzewo.
Biały Bór. W tragicznym wypadku zmarła 19-latka i 34-latek
Szczecinecka policja ustala przyczyny zdarzenia, przy czym asp. szt. Matys zaznaczyła, że w piątek po południu panowały trudne warunki atmosferyczne.
- Pogarszały się z każdą godziną. Były opady śniegu, które następnie zaczęły marznąć - wskazała policjantka.
W wypadku zginęła na miejscu 19-letnia pasażerka. 34-letni kierowca w krytycznym stanie został przetransportowany do szpitala. Tam, mimo starań lekarzy, zmarł.
Na miejscu trwają czynności z udziałem prokuratora.