W skrócie Mężczyzna zginął podczas próby ratowania swoich dzieci z morza w Międzywodziu.

Służby przeprowadziły akcję ratunkową, jednak nie udało się uratować jego życia.

Policja i służby apelują o ostrożność podczas kąpieli i wybieranie strzeżonych kąpielisk.

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Do tragedii doszło w niedzielę w miejscowości wypoczynkowej Międzywodzie na Pomorzu Zachodnim. Jak wynika z relacji świadków, 42-latek spędzał spokojne popołudnie nad morzem w towarzystwie swoich bliskich.

Gdy dzieci mężczyzny znalazły się w wodzie, straciły grunt pod nogami, na co ich ojciec zareagował instynktownie - wskoczył za nimi do wody.

Międzywodzie. Rodzinna tragedia nad Bałtykiem

42-latek zdołał wyprowadzić dzieci z morza, jednak chwilę później sam znalazł się pod powierzchnią. Dzieci trafiły w bezpieczne miejsce, a służby rozpoczęły walkę o życie mężczyzny.

Ratownicy WOPR, Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa (SAR) oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przeprowadziły błyskawiczną akcję, mężczyznę wkrótce wyciągnięto na brzeg morza.

- Mimo szybkiej interwencji i reanimacji, nie udało się uratować 42-letniego mężczyzny - poinformowała oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim asp. Izabela Kik.

Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, 42-latek znalazł się w niebezpieczeństwie po tym, jak ruszył na pomoc swoim dzieciom. - Zauważył, że jego dzieci niebezpiecznie oddalają się od brzegu, więc ruszył za nimi, by je ściągnąć w bezpieczne miejsce. Dzieciom nic poważnego się nie stało. Niestety, podczas powrotu, mężczyzna znalazł się pod wodą - potwierdziła policjantka.

Bilans utonięć w Polsce. RCB z apelem do plażowiczów

Tylko w czerwcu w wyniku utonięć zmarło w Polsce 38 osób. Choć gorąca temperatura i letni klimat zachęcają do plażowania i kąpieli w morzu, służby apelują o rozwagę i przypominają, że nawet chwila nieuwagi może skończyć się tragicznie.

Jak radzi Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, pływać należy wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych, czyli strzeżonych kąpieliskach. Do wody nigdy nie powinniśmy wchodzić pod wpływem alkoholu lub substancji odurzających. Po każdym posiłku należy odczekać przynajmniej kilkanaście minut przed wejściem do wody. Zawsze warto być również zaopatrzonym w kamizelkę ratunkową.





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