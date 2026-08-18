W skrócie Silny prąd morski porwał na plaży w Darłówku dwoje kąpiących się, pomimo obowiązującego zakazu wchodzenia do wody.

Ratownicy odnaleźli obie osoby i rozpoczęli reanimację jednej z nich, jednak 53-letniego mężczyzny nie udało się uratować.

46-letnia kobieta została przetransportowana do szpitala, a służby apelują o ostrożność nad wodą.

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Do tragedii doszło w niedzielę wieczorem na plaży w Darłówku (woj. zachodniopomorskie). Dwoje plażowiczów podczas kąpieli w morzu porwał silny prąd. W tym momencie na plaży powiewała czerwona flaga oznaczająca zakaz wchodzenia do wody.

Na miejsce natychmiast wysłano służby ratownicze. "Do działań skierowano ratowników Brzegowej Stacji Ratowniczej w Darłowie, jednostki ratownicze R-17 i R-26 oraz pojazd ratowniczy Land Rover BSR Darłowo" - przekazała w komunikacie Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa.

"W gotowości do włączenia się w działania pozostawał również śmigłowiec Marynarki Wojennej z Darłowa" - dodano.

Tragedia na plaży w Darłówku. Nie żyje plażowicz

Dzięki szybkiej akcji ratowników udało się odnaleźć obie osoby i wydobyć je z wody. "U jednej z nich nasi ratownicy rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową" - poinformowano.

Chwilę po godzinie 19 na miejscu zdarzenia wylądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowe. Przybyli ratownicy medyczni przejęli wtedy prowadzenie resuscytacji, która trwała kilkadziesiąt minut.

"Niestety, pomimo prowadzonej resuscytacji, o godz. 20:04 lekarz LPR stwierdził zgon poszkodowanego" - przekazała Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa.

Zmarły to 53-letni mężczyzna. Drugą poszkodowaną okazała się natomiast 46-letnia kobieta. Została ona przetransportowana do szpitala w Sławnie.

Służby apelują o zachowanie ostrożności nad wodą. Według danych policji od 1 czerwca do poniedziałku w całej Polsce utonęły 134 osoby.



