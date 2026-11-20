Od czasu Marszu Niepodległości, podczas którego prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zasugerował prace nad wspólnym startem prawicy w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych, kolejni politycy PiS komplementują inne prawicowe partie. Na antenie Polsat News wiceprezes partii, Tobiasz Bocheński mówił, że oferta startu to "gest otwierania się", także na wyborców Grzegorza Brauna.

Ale w tej samej partii, której prezes i wiceprezes puszczają oczko do konkurencji z prawicy, w tym Konfederacji Korony Polskiej, nietrudno znaleźć przeciwników pomysłu. Poseł PiS ze Szczecina, Artur Szałabawka mówi Interii, że "co prawda konsolidacja prawicy jest potrzebna, ale bardziej chodzi o wyborców Brauna niż polityków partii na tej samej liście".

"Nie wystartuję z listy, na której będzie ten człowiek"

Artur Szałabawka zauważa, że faworytem do startu w jego okręgu z Konfederacji Korony Polskiej jest Mateusz Piskorski. To dawny poseł Samoobrony oskarżony przez prokuraturę o szpiegostwo na rzecz Rosji i Chin. Z zarzutami przesiedział w areszcie niemal trzy lata.

- Gdyby ten proruski polityk startował ze Szczecina, to już ta lista by nie działała. Ja nie wystartuję z listy, na której będzie ten człowiek - deklaruje w rozmowie z Interią poseł Szałabawka.

Jego zdaniem wpuszczenie Piskorskiego na wspólną listę prawicy do Sejmu "zaszkodziłoby środowisku konserwatywnemu". - Bo ono jest w 99 proc. antyputinowskie, jest przeciwne ruskiemu imperializmowi i przeciwne wojnie wywołanej przez Rosję - komentuje parlamentarzysta.

Poseł PiS nie chce być na liście z działaczami Konfederacji Korony Polskiej, z kolei z politykami Prawa i Sprawiedliwości nie chce iść Rafał Kubowicz z Konfederacji.

- Mogę posłużyć się memicznym tekstem: nie chcemy od PiS-u nic z Avonu - mówi Interii działacz Konfederacji ze Szczecina. To nawiązanie do znanej historii z internetu, w której ktoś najpierw obraża, a potem zwraca się z ofertą współpracy.

- Wspólna lista to irracjonalny pomysł. Otrzymałaby mniej głosów i zdobyłaby mniej mandatów. To prosta droga do tego, żeby utrzymać Donalda Tuska przy władzy - uważa Kubowicz.

Do Sejmu nie, do Senatu tak. Prawica chce walczyć w bastionie KO

Sylwester Chruszcz dziś jest poza parlamentem. Lata temu był działaczem Ruchu Narodowego, w 2015 roku z powodzeniem startował do Sejmu z list Kukiz'15, potem dołączył do Prawa i Sprawiedliwości. W rozmowie z Interią ocenia, że stworzenie wspólnej listy to Sejmu jest niemożliwe.

- Do Senatu tak, natomiast do Sejmu można startować w dwóch dużych blokach. Partia Morawieckiego, Brauna, Kaczyńskiego i Konfederacja to żywioły nie do pogodzenia, nie da się z tego stworzyć jednej listy - przekonuje Chruszcz.

We wspólną listę nie wierzą nie tylko politycy.

- Jak się bierze na jedną listę bardzo kontrowersyjne osoby lub osoby sprawiające wrażenie kontrowersyjnych, to się traci, bo umiarkowany elektorat wówczas w ogóle nie zagłosuje na tę listę - zauważa politolog, prof. Maciej Drzonek z Instytutu Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego.

- A i w samych partiach nie widać wielkiego entuzjazmu - zwraca uwagę politolog prof. Bartłomiej Toszek z Instytutu Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego. - Zdystansował się Mateusz Morawiecki, jest twarde stanowisko na "nie" w Konfederacji, będącej na fali wznoszącej, chyba w przeciwieństwie do Prawa i Sprawiedliwości, a i w samym PiS-ie jest duży opór co do wspólnych list - komentuje prof. Toszek.

Tu KO wygrywa nawet wtedy, gdy jest w kryzysie

Pomorze Zachodnie nazywane jest "bastionem Koalicji Obywatelskiej". Partia od lat ma większość w samorządzie województwa i samorządach największych miast. To z niej pochodzi długoletni marszałek regionu, a KO wygrywała tu nawet w czasach największych triumfów PiS. Nasi rozmówcy nie mają wątpliwości: wspólny start prawicy do Sejmu tego trendu nie odwróci.

- Ale już w wyborach do Senatu można powalczyć, gdyby udało się zawiązać pakt. Wyniki wyborów prezydenckich pokazały, że w wielu gminach w województwie zachodniopomorskim prawica zyskuje poparcie - komentuje Sylwester Chruszcz.

- Wiadomo, że województwo zachodniopomorskie jest politycznie zdominowane przez lewicę i liberałów z KO, ale środowiska prawicowe w takich trudnych warunkach są mocno zżyte. Nie tracimy posłów, mamy stabilne poparcie, wręcz powoli zyskujemy - zauważa Szałabawka.

Bastion, ale właściwie dlaczego?

Popularność partii liberalnych i lewicowych w porównaniu do konserwatywnych na zachodzie Polski to fakt, który wyniki wyborców potwierdzają od lat.

- Kilka pokoleń wstecz pojawiła się tu ludność napływowa, która nie ma ukształtowanych korzeni tak jak np. na Podkarpaciu czy w Małopolsce. Myślę, że to jest powód - uważa prof. Maciej Drzonek.

- Przywiązanie do tradycji to jeden powód, a drugim są kwestie gospodarcze. Na zachodzie Polski były większe możliwości jeśli chodzi o przemysł i rolnictwo, więc do pewnego momentu różnice w rozwoju w tzw. Polsce A i Polsce B były na tyle duże, że i różnice w poparciu dla określonych grup politycznych i ich propozycji różnią się i będą się różniły jeszcze przez wiele lat - mówi Interii prof. Toszek.

Tobiasz Madejski, Szczecin



