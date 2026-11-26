W skrócie Szpital w Koszalinie miał pobierać od NFZ miliony za fikcyjne zabiegi, podając pacjentom zastrzyki z żelem zamiast deklarowanych implantów.

NFZ nałożył na placówkę łącznie 7 milionów złotych kary, kwestionując rozliczanie tanich procedur medycznych jako drogie operacje.

Sprawa nieprawidłowości w koszalińskim szpitalu trafiła 29 października 2026 roku do Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Z tekstu dziennikarza Wirtualnej Polski Michała Janczury wynika, że jako pierwszy na możliwe nieprawidłowości w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie uwagę zwrócił internauta o pseudonimie "nicolabo". Podawane przez niego dane zostały potwierdzone w publicznie dostępnych rejestrach.

Portal opisał, że Narodowy Fundusz Zdrowia przeprowadził w placówce kontrolę w 2024 roku i rekontrolę rok później. Obie dotyczyłt oddziału neurochirurgii.

Koszalin. Miejski szpital ukarany przez NFZ

Za pierwszym razem w Koszalinie sprawdzono procedurę ukrytą pod kodem H55. WP wyjaśniło, że według ówczesnej klasyfikacji były to "zabiegi artroskopowe i przezskórne".

"W bardzo dużym uproszczeniu: przez skórę wprowadza się do kręgosłupa igłę, która nagrzana do odpowiedniej temperatury niszczy określone nerwy, a pacjent przestaje czuć ból" - czytamy w publikacji.

Procedurę wykonuje się w warunkach hospitalizacji, co oznacza, że pacjenta trzeba przyjąć na oddział. "NFZ sprawdził dokumentacje 335 przypadków z 2022 roku i nie dopatrzył się ani jednego zabiegu, który pasowałby do tej definicji" - zauważono.

"Jedynym celem pobytu chorych w placówce było w analizowanych przypadkach 'ostrzyknięcia' stawu kręgosłupa lekiem sterydowym, czasem z lekiem znieczulającym. Zabieg trwał od dwóch do 15 minut (średnio ok. siedmiu)" - ujawniła Wirtualna Polska.

Pacjenci mieli być przyjmowani planowo i wypisywani do domu tego samego dnia. Szpital w Koszalinie miał wystawić funduszowi rachunek za te działania "czterokrotnie większy niż powinien". Kara dla placówki sięgnęła wówczas blisko 1,5 mln zł.

Szpital w Koszalinie. NFZ odkrył kolejne nieprawidłowości

Na tym się nie skończyło, ponieważ rok później NFZ postanowił sprawdzić, czy koszaliński szpital zmienił sposób działania. Na jaw wyszło, że placówka zaczęła wykonywać jeszcze więcej podejrzanych procedur. Całość trwała też szybciej. W 2024 roku czas zabiegów "wynosił średnio 2-5 minut, a niektóre trwały nawet poniżej minuty".

"Tym razem jednak kontrolerzy nie ograniczyli się do sprawdzenia procedury H55. Ze wstępnej weryfikacji wynikało, że w Koszalinie robi się wyjątkowo dużo procedury ukrywającej się pod kodem H52, którą definiuje się jako 'zabiegi na kręgosłupie z zastosowaniem implantów'" - czytamy.

Doktor Wojciech Wasilewski, konsultant wojewódzki w dziedzinie neurochirurgii dla woj. pomorskiego, wyjaśnił w rozmowie z WP, że jest to "duży zabieg", którego nie da się wykonać przez skórę i w kilkadziesiąt sekund.

- Procedura wymaga dekompresji kanału, czyli normalnego otwarcia pacjenta, wtedy wszczepia się implanty międzytrzonowe - przekazał. Lekarz dodał, że każda tego typu ingerencja "wymaga czasu, znieczulenia i praktycznie niemożliwe jest wykonanie jej bez hospitalizacji pacjenta". Tymczasem w Koszalinie - według ustaleń NFZ - nic takiego nie miało miejsca.

"Tam przez skórę lekarze aplikowali żel (tzw. DiscoGel) do wnętrza dysku (krążka międzykręgowego) i ostrzykiwali stawy mieszanką sterydu i leku znieczulającego. Zabieg trwał od kilkudziesięciu sekund do pięciu minut, w znieczuleniu miejscowym" - ujawniono.

Za procedurę, która trwała w niektórych przypadkach mniej niż minutę, szpital wystawiał rachunek za blisko 28 tys. złotych. Narodowy Fundusz Zdrowia sprawdził 150 tego typu zabiegów. Ostatecznie zakwestionowano 149 z nich.

Szpital w Koszalinie. Ustalenia mediów, zamiast implantów podawali pacjentom zastrzyki z żelem

NFZ podkreślił, że podanie wspomnianego żelu nie jest świadczeniem gwarantowanym, nie można go wykonywać za publiczne pieniądze. Fundusz za te działania wystawił łączną karę w wysokości 7 mln zł.

- Wstrzyknięcie DiscoGelu to podanie jednego mililitra substancji. Podaje się go między trzony, to jest działanie biochemiczne. Ono zmienia skład jądra miażdżystego (elementu dysku - red.). Jego zadaniem jest zassanie wody i działanie przeciwbólowe. To nie jest żaden implant - wyjaśnił doktor Wasilewski.

Zabiegi z użyciem DiscoGelu można wykonać w prywatnych podmiotach. Tam ich ceny oscylują w granicach od 11 do 13 tys. złotych za procedurę. WP zwróciło uwagę, że to "wciąż dwukrotnie mniej niż NFZ płacił szpitalowi w Koszalinie".

"Kontrola Funduszu objęła zaledwie ułamek wszystkich procedur rozliczonych przez szpital jako H52. Kontrolerzy wzięli pod uwagę jedynie osiem miesięcy 2023 r. Najwięcej takich procedur wykonano tam jednak rok wcześniej, a zabiegi z kodem H52 wykonywano też wcześniej i później" - podkreśliono w publikacji.

Kwota nienależnie wypłacona przez NFZ szpitalowi w Koszalinie mogła wynieść ok. 100-120 mln zł. Są to jednak jedynie wyliczenia serwisu, ponieważ "nikt z NFZ tego nie policzył".

Szpital przerzucił się na inną procedurę. Sprawa trafiła do prokuratury

Po kontrolach NFZ w szpitalu w Koszalinie doszło do "gwałtownego wygaszania" zabiegu kodowanego jako H52. Jednocześnie oddział neurochirurgii przerzucił się na inną procedurę - tym razem kodowaną jako H53.

"W Koszalinie H53 było marginalne do 2023 roku (najwyżej 20 pacjentów rocznie). Od 2024 roku neurochirurgia rozlicza w tej grupie 560-600 pacjentów rocznie. Wycena? 16,7 mln zł w 2024 roku i 21,5 mln zł w 2025 roku" - ujawniła Wirtualna Polska.

Na ten moment nie wiadomo, jak wykonywano te zabiegi. NFZ bowiem nie skontrolował jeszcze tych procedur. Michał Janczura podkreślił, że nie da się jednoznacznie stwierdzić, że doszło do jakichkolwiek nieprawidłowości.

"Podkreślmy: kwoty, o których piszemy w tym tekście, trafiały z NFZ na konto szpitala. Nie wiemy, jak szpital rozliczał się z lekarzami wykonującymi zabiegi na kręgosłupie" - dodano w materiale.

Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował, że sprawą zabiegów w Koszalinie zainteresowały się organy ścigania. 29 października 2026 r. zawiadomienie trafiło do Prokuratury Okręgowej w Koszalinie. Na ten moment nie wiadomo, czy postępowanie zostało wszczęte oraz na jakim jest etapie.

WP próbowała skontaktować się ze szpitalem. Rzeczniczka prasowa Marzena Sutryk poinformowała, że nie jest możliwa rozmowa z dyrekcją placówki. Ma być ona bowiem zajęta "licznymi obowiązkami".

O koszalińskiej placówce media rozpisywały się też w lipcu. Wówczas na jaw wyszły informacje o płacach lekarzy. W zeszłym roku 17 osób zatrudnionych w placówce zarobiło ponad milion złotych.



