Szczecin: ​Zdemolował kościół i złamał księdzu szczękę

33-letni mężczyzna wszedł do kościoła w Szczecinie z butelką piwa i zaczął go demolować. Zniszczył m.in. duży krzyż wiszący w przedsionku budynku i pluł na ściany, a następnie zaatakował interweniującego księdza. Duchowny ze złamaną szczęką trafił do szpitala. Wszystko nagrał monitoring, a wandal został zatrzymany.

