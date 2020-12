Skandal w szczecińskiej policji. Czterech funkcjonariuszy usłyszało zarzuty w sprawie pobicia. Jeden z nich został aresztowany. Reporter 'Wydarzeń" Polsat News Wojciech Gaweł dotarł do zdjęcia pokrzywdzonego obywatela Ukrainy.

Zdjęcie Skandal w szczecińskiej policji /Polsat News

Do zdarzenia doszło w sobotę. Policjanci otrzymali wezwanie, że w jednym ze sklepów spożywczych doszło do kradzieży, a podejrzewany mężczyzna miał w obelżywy sposób zwracać się do ekspedientki.

Po dotarciu na miejsce funkcjonariusze zatrzymali Ukraińca. Po przewiezieniu go na komisariat jeden z policjantów miał zaatakować mężczyznę pałką teleskopową, by wymusić na nim zeznania lub przyznanie się do winy.

Ukrainiec złożył skargę na funkcjonariuszy, a sprawą zainteresowało się Biuro Spraw Wewnętrznych Policji.

Czterej funkcjonariusze zachodniopomorskiego garnizonu zostali zatrzymani. W poniedziałek usłyszeli prokuratorskie zarzuty. Chodzi o przekroczenie uprawnień i poświadczenie nieprawdy, jeden z nich usłyszał zarzut uszkodzenia ciała.

Policjanci usłyszeli zarzuty

- Trzem policjantom postawiono zarzut poświadczenia nieprawdy w dokumencie, jak również przekroczenia uprawnień. Jednemu został postawiony dodatkowo zarzut uszkodzenia ciała z art. 157 paragraf 1 Kodeksu karnego - przyznała rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, prokurator Alicja Macugowska-Kyszka.

Podejrzanym grozi od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia.

Reporter "Wydarzeń" Polsat News Wojciech Gaweł dotarł do zdjęcia pobitego obywatela Ukrainy. Widać na nim ranę ciętą głowy.

Wideo Skandal w szczecińskiej policji

Wśród zatrzymanych jest syn komendanta

Jak ustalił nieoficjalnie reporter "Wydarzeń", poświadczenie nieprawdy w tym konkretnym przypadku oznacza podanie nieprawdziwych informacji w protokole z przesłuchania.

- Pikanterii sprawie dodaje fakt, że wśród zatrzymanych jest syn komendanta miejskiego policji w Szczecinie, który także jest policjantem - powiedział reporter "Wydarzeń" Wojciech Gaweł.

Jeden z zatrzymanych policjantów złożył już tzw. raport o zwolnienie ze służby w trybie natychmiastowym. W poniedziałek po południu sąd aresztował jednego z policjantów na miesiąc. Może on opuścić areszt po wpłaceniu 20 tys. zł poręczenia majątkowego. Prokuratura zapowiedziała jednak odwołanie się od decyzji sądu i będzie domagać bezwzględnego więzienia.

Trzech policjantów ma dozór policyjny i zakaz kontaktu z pokrzywdzonym.

Czterej policjanci zawieszeni

We wtorek informacji o podjętych działaniach wobec funkcjonariuszy poinformowała Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie.

"Po zatrzymaniu przez Biuro Spraw Wewnętrznych KGP 4 funkcjonariuszy z Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie i przedstawieniu im przez prokuraturę zarzutów, Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie, po zapoznaniu się z informacjami udostępnionymi przez prokuratora, podjął decyzję o zawieszeniu policjantów w obowiązkach służbowych. Okoliczności całej sprawy są weryfikowane, zgodnie z procedurami, przez niezależne prokuratorskie śledztwo" - przekazała podinsp. Alicja Śledziona, rzeczniczka prasowa KWP w Szczecinie.