Szczecin: Jest nagranie z ataku na księdza

Polsat News dotarł do parafialnego monitoringu, który zarejestrował atak na księdza parafii św. Józefa Oblubieńca na Pomorzanach w Szczecinie. 33-latek wszedł do kościoła z butelką piwa i zaczął demolować świątynię, niszcząc m.in. duży krzyż wiszący w przedsionku budynku, pluł też na ściany. Następnie, już na zewnątrz, zaatakował interweniującego księdza. Duchowny ze złamaną szczęką trafił do szpitala.

Zdjęcie Atak na księdza i demolowanie kościoła zarejestrował parafialny monitoring / Polsat News