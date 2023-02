Szczecin: 17 razy zdawał egzamin na prawo jazdy. Szybko je stracił

Policjanci ze Szczecina zatrzymali młodego kierowcę, który znacząco przekroczył prędkość w terenie zabudowanym. Za swoje nieodpowiedzialne zachowanie 23-latek stracił uprawnienia do kierowania. Dla mężczyzny musiała to być szczególnie bolesna kara, ponieważ dopiero niedawno zdał egzamin na prawo jazdy. Kosztowało go to sporo wysiłku, bo udało mu się dopiero za 17. razem.

Zdjęcie Kierowca audi stracił prawo jazdy niedługo po odebraniu dokumentów / KMP Szczecin / Policja