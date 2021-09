Jak przekazał oficer prasowy KMP w Świnoujściu sierż. Kamil Zwierzchowski, sprawę bada policja, która na razie nie udziela więcej informacji.

Według portalu iswinoujscie.pl, mężczyzna został postrzelony przed blokiem mieszkalnym przy ul. Witosa. Do zdarzeń miało dość ok. godz. 16. Onet, powołując się na świadków, podał, iż wystrzelono cztery pociski. Do szpitala 42-latek miał zostać przetransportowany śmigłowcem LPR.