Komenda Powiatowa Policji w Świdwinie poszukuje świadków zdarzenia drogowego, do którego doszło 7 czerwca około godziny 15.:0 na przejściu dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulicy Wojska Polskiego z ulicą Drawską w tym mieście.

Policjanci zdecydowali się na opublikowanie nagrania wideo, na którym widać, jak skręcający z głównej ulicy samochód ciężarowy z naczepą nie zatrzymuje się i przejeżdża przez przejście dla pieszych, na które na zielonym świetle weszła kobieta z dziecięcym wózkiem.



Na nagraniu widać jak wózek dostaje się pod naczepę i przez chwilę znajduje się na trasie tylnych kół pojazdu. Piesza w ostatniej chwili wyszarpuje wózek z dziećmi spod naczepy ciężarówki i ucieka z powrotem na chodnik. Przy tym wózek przewrócił się, dzieci najprawdopodobniej wypadły na trotuar.

"Podczas tego zdarzenia doszło do potrącenia pieszych przez samochód ciężarowy w Świdwinie" - podała st. asp. Katarzyna Kopacz, oficer prasowy Komendy Powiatowej w Świdwinie.



"Od strony Placu Sybiraków na ulicy Drawskiej poruszał się samochód ciężarowy z naczepą, który skręcał w ulicę Wojska Polskiego w kierunku ulicy Niedziałkowskiego. W trakcie manewru skręcania kierujący samochodem ciężarowym z naczepą zahaczył wózek dziecięcy" - napisano w komunikacie policji. "Kierujący samochodem ciężarowym po chwili zatrzymał się, dopytał kobiety, czy wszystko jest w porządku po czym odjechał z miejsca zdarzenia" - podała policja.



Komenda policji w Świdwinie opublikowała także drugie wideo, na którym dokładniej widać przejeżdżającego ulicą tira. Mimo, że ciężarówka została zarejestrowana przez kamery do tej pory nie udało się ustalić sprawcy zdarzenia.



"Prosimy wszystkie osoby będące bezpośrednimi świadkami tego zdarzenia lub posiadające istotne informacje (w tym numery rejestracyjne pojazdu) o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Świdwinie, ul. Królowej Jadwigi 2 lub pod nr tel 47 78 44 528, 47 78 44 511, 112 lub mailowo na adres sekretariat.swidwin@sc.policja.gov.pl" - napisano w komunikacie policji.