Świat oszalał na punkcie... Polski. To już prawdziwy boom

Tobiasz Madejski

Tobiasz Madejski

Polska to rosnąca turystyczna potęga - wynika z danych Eurostatu. Unijna agencja statystyczna wylicza, że z państw wspólnoty tylko na Malcie ruch turystyczny zaliczył w 2025 wyższy wzrost niż w Polsce. Nad Wisłą było to siedem procent, czyli więcej niż w Hiszpanii, Grecji czy we Włoszech. - To budujące - słyszymy od ekspertów zajmujących się turystyką.

Żaglowiec zacumowany przy nabrzeżu portowym, wokół liczne osoby fotografujące statek, w tle widoczne inne jednostki oraz niebo z lekkim zachmurzeniem.
Polska jest trzecim krajem w Europie pod względem przyjeżdżających turystówMarek LapisAgencja FORUM

- W porównaniu z 2024 rokiem w 2025 liczba noclegów kupionych przez turystów wzrosła w prawie wszystkich państwach Unii Europejskiej. Największy wzrost zanotowały Malta, Polska i Łotwa - poinformował właśnie Eurostat.

Polskie siedem procent to o wiele więcej niż wyniosła unijna średnia, czyli dwa proc.. To, co widać w danych Eurostatu, da się zauważyć także w polskich regionach.

- Dynamika wzrostu na krakowskim lotnisku w 2025 była naprawdę imponująca. W wielu miesiącach liczba podróżnych przewyższała poziom z poprzedniego roku nawet o 25 procent - mówi prezes lotniska w Krakowie Łukasz Strutyński.

Zobacz również:

Podczas ferii zimowych kierowcy muszą przygotować się na utrudnienia na drogach
Polska

Ferie zimowe 2026. W tych dniach przygotuj się na utrudnienia na drogach

Anna Gburek

    Kraków Airport obsłużył ponad 13 milionów pasażerów i choć zaznacza, że przyloty miały różny - nie tylko turystyczny - charakter, to i tak wynik wpisuje się w rosnącą popularność polskich miast i regionów wśród podróżnych.

    Kraków - a także Gdańsk, polskie góry oraz Bałtyk od lat zaliczane są do czołówki najchętniej odwiedzanych miejsc w kraju. Ale dane Eurostatu udowadniają, że w Polsce popularnych kierunków jest coraz więcej.

    W tym mieście jest ponad 10 proc. wzrostu. "To budujące"

    W Szczecinie urzędnicy szacują ubiegłoroczny wzrost ruchu turystycznego na ponad 10 proc. W 2024 roku przyjezdnych, którzy wykupili w stolicy Pomorza Zachodniego co najmniej jeden nocleg było 1,1 mln, a w zakończonym niedawno roku 1,3 mln.

    - To dla nas bardzo budujące, bo zależy nam, żeby Szczecin był miejscem do którego turysta przyjeżdża na więcej niż jeden dzień - mówi Interii Celina Wołosz z miejskiej spółki "Żegluga Szczecińska Turystyka i Wydarzenia".

    Tych, którzy odwiedzili największe miasto Pomorza Zachodniego, ale nie wykupili noclegu, było o wiele więcej. - Bez kupowania noclegu, a jedynie na kilka godzin w drodze nad Bałtyk, wracając do domu lub przyjeżdżając do nas w razie kiepskiej pogody nad morzem - wskazuje Celina Wołosz.

    Zobacz również:

    Turyści przybywają nad Bałtyk nawet jesienią
    Zachodniopomorskie

    Niebywały trend nad polskim morzem. Tego jeszcze nie grali

    Tobiasz Madejski
    Tobiasz Madejski

      Bezpieczeństwo magnesem na turystów

      Raport Eurostatu nie analizuje przyczyn polskiego wzrostu. Pokazuje jedynie same liczby. Powodów rosnącej popularności szukają szczecińscy urzędnicy.

      - Szczecin to jedno z nielicznych miast w kraju, które łączy kilka cenionych przez turystów rzeczy: aglomerację miejską, bliskość natury i duże wydarzenia. Widzimy, że zainteresowanie przyjezdnych jest dość mocno rozłożone - analizuje w rozmowie z Interią Celina Wołosz.

      Powodów rosnących liczb szukają też sami mieszkańcy odwiedzanych miast.

      - W Polsce jest bezpiecznie, a podróżowanie między miastami jest dość wygodne - zauważa pani Katarzyna z Gdyni spotkana na szczecińskich Wałach Chrobrego. Zimowy urlop spędza z córką i synem nad Bałtykiem, a jeden dzień przeznaczyła na podróż do pobliskiego Szczecina.

      - Nigdy wcześniej tu nie byliśmy, a zwiedziliśmy z dziećmi inne duże polskie miasta: Białystok, Wrocław, Kraków i Warszawę - opowiada w rozmowie z Interią.

      - Polska ma dobry wizerunek w internecie i może stąd przyjazdy turystów z zagranicy? - zastanawia się spotkany niemal w tym samym miejscu Krzysztof z zachodniopomorskich Gryfic.

      Bolesław, fotograf amator, który na Wały Chrobrego przyszedł zrobić zdjęcia Odry w odwilży, podaje kolejny powód. - Polska może się podobać, jest przygotowana na przyjęcie turystów i ma duże możliwości rozwoju. Przyjeżdża do nas też wielu Niemców, aby zobaczyć miasto swoich przodków i to, jak je odbudowaliśmy - uważa.

      Sukces turystyki. Korzysta nawet pralnia i sklep meblarski

      Ekonomista, profesor Jarosław Korpysa z Uniwersytetu Szczecińskiego zauważa, jak duży wpływ turystyka ma na gospodarkę. - W PKB to 5-6 proc., rynek jest wart 100 miliardów złotych, a za cztery lata będzie wart 170 mld - wylicza w rozmowie z Interią.

      Prof. Korpysa przekonuje, że turystyczny boom pozytywnie wpływa nie tylko na przedsiębiorstwa działające w branży. - To system naczyń połączonych. Nie musimy być bezpośrednio związani z turystyką, żeby nasza firma: czy to produkcyjna, czy usługowa tworzyła produkty dla turystyki - przekonuje.

      - Przykładem może być pralnia, hurtownia spożywcza, sklep meblarski czy biuro rachunkowe. Szczególnie w rejonie nadmorskim i w górach praca jest bardzo mocno związana z ruchem turystycznym - dodaje prof. Korpysa.

      To ciągle nie jest szczyt? Obiecujące prognozy

      Wiele wskazuje na to, że statystyki pokazujące liczbę turystów w Polsce jeszcze nie osiągnęły szczytu. I nie zapominajmy, że turystykę w kraju napędzają przede wszystkim rodacy.

      - W tegorocznym sezonie zimowym wyjechać przynajmniej raz w celach rekreacyjno-wypoczynkowych planuje 51 proc. dorosłych Polaków. Nieco ponad jedna czwarta wszystkich respondentów - 27 proc. - spędzi zimowy urlop wyłączne w Polsce - podkreśla Beata Jabłonowska z Polskiej Organizacji Turystycznej.

      Zobacz również:

      Kraków, zdj. ilustracyjne
      Ciekawostki

      To polskie miasto jest najchętniej odwiedzane przez turystów. Zdecydowany lider

      Jan Nalepa
      Jan Nalepa

        Eurostat zauważa, że branży na całym kontynencie udało się odbudować po głębokim kryzysie z czasów pandemii COVID-19. Po raz pierwszy od czasu prowadzenia statystyk liczba udzielonych noclegów przekroczyła trzy miliardy.

        W rekordowym przed pandemią 2019 roku do tej wartości się jedynie zbliżyliśmy, a po tym, jak pandemiczne ograniczenia sparaliżowały masową turystykę, liczba noclegów spadła niemal o połowę w 2020 roku. Teraz turystyka w Unii Europejskiej balansuje niemal po równo między gośćmi z zagranicy oraz krajowymi - podkreśla Eurostat.

        Tobiasz Madejski, Szczecin

        Zobacz również:

        Bilety na koncert w Filharmonii w Szczecinie tańsze dla polityków. "Elitarny obciach samorządowy"
        Zachodniopomorskie

        Bilety dla polityków za 35 zł, dla mieszkańców po 120. Padają pytania, miasto tłumaczy

        Tobiasz Madejski
        Tobiasz Madejski
        "Wydarzenia": Spłonął wielopiętrowy budynek. Mieszkańcy stracili wszystkoPolsat News

        Najnowsze