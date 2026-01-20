- W porównaniu z 2024 rokiem w 2025 liczba noclegów kupionych przez turystów wzrosła w prawie wszystkich państwach Unii Europejskiej. Największy wzrost zanotowały Malta, Polska i Łotwa - poinformował właśnie Eurostat.

Polskie siedem procent to o wiele więcej niż wyniosła unijna średnia, czyli dwa proc.. To, co widać w danych Eurostatu, da się zauważyć także w polskich regionach.

- Dynamika wzrostu na krakowskim lotnisku w 2025 była naprawdę imponująca. W wielu miesiącach liczba podróżnych przewyższała poziom z poprzedniego roku nawet o 25 procent - mówi prezes lotniska w Krakowie Łukasz Strutyński.

Kraków Airport obsłużył ponad 13 milionów pasażerów i choć zaznacza, że przyloty miały różny - nie tylko turystyczny - charakter, to i tak wynik wpisuje się w rosnącą popularność polskich miast i regionów wśród podróżnych.

Kraków - a także Gdańsk, polskie góry oraz Bałtyk od lat zaliczane są do czołówki najchętniej odwiedzanych miejsc w kraju. Ale dane Eurostatu udowadniają, że w Polsce popularnych kierunków jest coraz więcej.

W tym mieście jest ponad 10 proc. wzrostu. "To budujące"

W Szczecinie urzędnicy szacują ubiegłoroczny wzrost ruchu turystycznego na ponad 10 proc. W 2024 roku przyjezdnych, którzy wykupili w stolicy Pomorza Zachodniego co najmniej jeden nocleg było 1,1 mln, a w zakończonym niedawno roku 1,3 mln.

- To dla nas bardzo budujące, bo zależy nam, żeby Szczecin był miejscem do którego turysta przyjeżdża na więcej niż jeden dzień - mówi Interii Celina Wołosz z miejskiej spółki "Żegluga Szczecińska Turystyka i Wydarzenia".

Tych, którzy odwiedzili największe miasto Pomorza Zachodniego, ale nie wykupili noclegu, było o wiele więcej. - Bez kupowania noclegu, a jedynie na kilka godzin w drodze nad Bałtyk, wracając do domu lub przyjeżdżając do nas w razie kiepskiej pogody nad morzem - wskazuje Celina Wołosz.

Bezpieczeństwo magnesem na turystów

Raport Eurostatu nie analizuje przyczyn polskiego wzrostu. Pokazuje jedynie same liczby. Powodów rosnącej popularności szukają szczecińscy urzędnicy.

- Szczecin to jedno z nielicznych miast w kraju, które łączy kilka cenionych przez turystów rzeczy: aglomerację miejską, bliskość natury i duże wydarzenia. Widzimy, że zainteresowanie przyjezdnych jest dość mocno rozłożone - analizuje w rozmowie z Interią Celina Wołosz.

Powodów rosnących liczb szukają też sami mieszkańcy odwiedzanych miast.

- W Polsce jest bezpiecznie, a podróżowanie między miastami jest dość wygodne - zauważa pani Katarzyna z Gdyni spotkana na szczecińskich Wałach Chrobrego. Zimowy urlop spędza z córką i synem nad Bałtykiem, a jeden dzień przeznaczyła na podróż do pobliskiego Szczecina.

- Nigdy wcześniej tu nie byliśmy, a zwiedziliśmy z dziećmi inne duże polskie miasta: Białystok, Wrocław, Kraków i Warszawę - opowiada w rozmowie z Interią.

- Polska ma dobry wizerunek w internecie i może stąd przyjazdy turystów z zagranicy? - zastanawia się spotkany niemal w tym samym miejscu Krzysztof z zachodniopomorskich Gryfic.

Bolesław, fotograf amator, który na Wały Chrobrego przyszedł zrobić zdjęcia Odry w odwilży, podaje kolejny powód. - Polska może się podobać, jest przygotowana na przyjęcie turystów i ma duże możliwości rozwoju. Przyjeżdża do nas też wielu Niemców, aby zobaczyć miasto swoich przodków i to, jak je odbudowaliśmy - uważa.

Sukces turystyki. Korzysta nawet pralnia i sklep meblarski

Ekonomista, profesor Jarosław Korpysa z Uniwersytetu Szczecińskiego zauważa, jak duży wpływ turystyka ma na gospodarkę. - W PKB to 5-6 proc., rynek jest wart 100 miliardów złotych, a za cztery lata będzie wart 170 mld - wylicza w rozmowie z Interią.

Prof. Korpysa przekonuje, że turystyczny boom pozytywnie wpływa nie tylko na przedsiębiorstwa działające w branży. - To system naczyń połączonych. Nie musimy być bezpośrednio związani z turystyką, żeby nasza firma: czy to produkcyjna, czy usługowa tworzyła produkty dla turystyki - przekonuje.

- Przykładem może być pralnia, hurtownia spożywcza, sklep meblarski czy biuro rachunkowe. Szczególnie w rejonie nadmorskim i w górach praca jest bardzo mocno związana z ruchem turystycznym - dodaje prof. Korpysa.

To ciągle nie jest szczyt? Obiecujące prognozy

Wiele wskazuje na to, że statystyki pokazujące liczbę turystów w Polsce jeszcze nie osiągnęły szczytu. I nie zapominajmy, że turystykę w kraju napędzają przede wszystkim rodacy.

- W tegorocznym sezonie zimowym wyjechać przynajmniej raz w celach rekreacyjno-wypoczynkowych planuje 51 proc. dorosłych Polaków. Nieco ponad jedna czwarta wszystkich respondentów - 27 proc. - spędzi zimowy urlop wyłączne w Polsce - podkreśla Beata Jabłonowska z Polskiej Organizacji Turystycznej.

Eurostat zauważa, że branży na całym kontynencie udało się odbudować po głębokim kryzysie z czasów pandemii COVID-19. Po raz pierwszy od czasu prowadzenia statystyk liczba udzielonych noclegów przekroczyła trzy miliardy.

W rekordowym przed pandemią 2019 roku do tej wartości się jedynie zbliżyliśmy, a po tym, jak pandemiczne ograniczenia sparaliżowały masową turystykę, liczba noclegów spadła niemal o połowę w 2020 roku. Teraz turystyka w Unii Europejskiej balansuje niemal po równo między gośćmi z zagranicy oraz krajowymi - podkreśla Eurostat.

Tobiasz Madejski, Szczecin

