Środek do dezynfekcji zamiast preparatu do inhalacji. 12 dzieci w szpitalu

Bartosz Przyborowski

Oprac.: Bartosz Przyborowski

Pracownik ośrodka rehabilitacyjnego przez przypadek podał dzieciom środek do dezynfekcji zamiast preparatu do inhalacji. Po zauważeniu pomyłki od razu wezwał pogotowie. W wyniku zdarzenia 12 dzieci z turnusu rehabilitacyjnego trafiło do szpitala.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Ratownik medyczny prowadzi nosze z osobą do budynku, obok stoi karetka pogotowia
12 dzieci trafiło do szpitala po pomyłce na turnusie rehabilitacyjnym; zdj. ilustracyneNewsLubuskiEast News

- Cztery zespoły ratownictwa medycznego zostały zadysponowane do poszkodowanych w wyniku zatrucia - przekazała rzeczniczka prasowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie Natalia Dorochowicz.

Na miejscu wezwania znajdowało się 12 poszkodowanych - dzieci w wieku od 12 do 15 lat. Wszyscy byli przytomni i w stabilnym stanie. Po dokonaniu medycznych czynności ratunkowych poszkodowani zostali przewiezieni do szpitali. Siedmioro trafiło do szpitala w Świnoujściu, pięcioro w Goleniowie.

Zobacz również:

Ośmioletnie dziecko trafiło do szpitala w wyniku rozległych oparzeń (zdj. ilustracyjne)
Zachodniopomorskie

Ośmioletnie dziecko w szpitalu, ma liczne oparzenia. Przyczyną płonący kanister

Jakub Pogorzelski
Jakub Pogorzelski

Dzieci wdychały środek do dezynfekcji, trafiły do szpitala. Pomyłka na turnusie rehabilitacyjnym

- Otrzymaliśmy zgłoszenie z policji, że w jednym z ośrodków rehabilitacyjnych doszło do zatrucia środkiem do dezynfekcji. Pracownicy udali się na miejsce w celu przeprowadzenia czynności wyjaśniających - przekazała Aneta Szymanowska z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świnoujściu.

Dodała ponadto, że sprawdzono prawidłowość przechowywania preparatów, karty charakterystyki oraz daty przydatności.

Szymanowska wyjaśniła, że w toku dochodzenia ustalono, że pracownik omyłkowo podał środek do dezynfekcji, zamiast preparatu do inhalacji. Po zauważeniu tej pomyłki wezwał pogotowie. - Z naszych ustaleń wynika, że dzieci są w dobrym stanie - dodała.

Zobacz również:

Tomaszów Lubelski. Masowe zatrucie na obozie, są nowe informacje
Lubelskie

Kilkanaścioro dzieci w szpitalu. Nowe informacje ws. obozu w Lubelskiem

Dorota Hilger
Dorota Hilger


"Polityczny WF": Gorący czas w koalicji. Czy szykuje się przewrót? INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze