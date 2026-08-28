- Cztery zespoły ratownictwa medycznego zostały zadysponowane do poszkodowanych w wyniku zatrucia - przekazała rzeczniczka prasowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie Natalia Dorochowicz.

Na miejscu wezwania znajdowało się 12 poszkodowanych - dzieci w wieku od 12 do 15 lat. Wszyscy byli przytomni i w stabilnym stanie. Po dokonaniu medycznych czynności ratunkowych poszkodowani zostali przewiezieni do szpitali. Siedmioro trafiło do szpitala w Świnoujściu, pięcioro w Goleniowie.

Dzieci wdychały środek do dezynfekcji, trafiły do szpitala. Pomyłka na turnusie rehabilitacyjnym

- Otrzymaliśmy zgłoszenie z policji, że w jednym z ośrodków rehabilitacyjnych doszło do zatrucia środkiem do dezynfekcji. Pracownicy udali się na miejsce w celu przeprowadzenia czynności wyjaśniających - przekazała Aneta Szymanowska z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świnoujściu.

Dodała ponadto, że sprawdzono prawidłowość przechowywania preparatów, karty charakterystyki oraz daty przydatności.

Szymanowska wyjaśniła, że w toku dochodzenia ustalono, że pracownik omyłkowo podał środek do dezynfekcji, zamiast preparatu do inhalacji. Po zauważeniu tej pomyłki wezwał pogotowie. - Z naszych ustaleń wynika, że dzieci są w dobrym stanie - dodała.



