Siedem osób tonęło w Bałtyku. Dramatyczne chwile w Dziwnowie
Siedem osób znalazło się w niebezpieczeństwie w Bałtyku u wybrzeży Dziwnowa - przekazała Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa. Początkowo pomocy potrzebowało dwoje dorosłych i dwoje dzieci, jednak trzy kolejne osoby, które ruszyły z pomocą, również wymagały ratunku. Na miejscu interweniowały liczne służby.
W skrócie
- Ratownicy, strażacy i Zespół Ratownictwa Medycznego interweniowali w Dziwnowie, gdzie w morzu zagrożonych było siedem osób, w tym dwoje dzieci.
- Sytuacja na plaży szybko się pogorszyła, gdy trzy osoby próbujące pomóc również znalazły się w niebezpieczeństwie.
- Jedna osoba, która ratowała obywateli Niemiec, wymagała pomocy medycznej, a służby przypomniały o konieczności zachowania rozwagi podczas wypoczynku nad Bałtykiem.
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Do zdarzenia doszło we wtorek w rejonie zejścia nr 9 przy ul. Słonecznej w Dziwnowie. Jak poinformowała Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, początkowo pomocy potrzebowały cztery osoby - dwoje dorosłych i dwoje dzieci. Sytuacja szybko jednak się skomplikowała.
Jak przekazała służba SAR, trzy kolejne osoby ruszyły na pomoc poszkodowanym, jednak również znalazły się w niebezpieczeństwie. W efekcie zagrożonych było już siedem osób.
Dziwnów. Siedem osób tonęło. Natychmiastowa akcja służb
Baza SAR w Dziwnowie poinformowała, że zgłoszenie wpłynęło tuż przed godziną 21.
"Chwilę przed godziną 21 otrzymaliśmy polecenie wyjścia do akcji ratowniczej. Zgłoszenie dotyczyło siedmiu osób tonących w morzu" - przekazali ratownicy.
Na miejsce skierowano zarówno zespoły nawodne, jak i lądowe. Po dotarciu na plażę ratownicy zastali wszystkie osoby już na brzegu. Jak poinformowała SAR, zostały one wyciągnięte z wody przez świadków zdarzenia.
Ruszył na ratunek tonącym. Ryzykowna akcja nad Bałtykiem
Jedna z osób uczestniczących w akcji ratunkowej odniosła obrażenia i wymagała pomocy medycznej.
"Została zaopatrzona i zabezpieczona do przyjazdu ZRM. Był to mężczyzna, który rzucił się na ratunek obywatelom Niemiec" - przekazała Baza SAR w Dziwnowie.
W działaniach ratowniczych uczestniczyli ratownicy Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, WOPR, strażacy Wojskowej Straży Pożarnej w Dziwnowie i Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziwnowie oraz Zespół Ratownictwa Medycznego.
Ratownicy apelują o rozwagę. "Sytuacja może szybko się rozwinąć"
Po zakończeniu działań Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa podkreśliła, że zdarzenie jest kolejnym przykładem tego, jak błyskawicznie może dojść do eskalacji niebezpiecznej sytuacji na morzu.
Ratownicy po raz kolejny zaapelowali do wypoczywających nad Bałtykiem o odpowiedzialne zachowanie.
"Pomimo nieustannych apeli służb, wciąż dochodzi do sytuacji, w których ludzie narażają życie swoje, swoich dzieci oraz osób postronnych. Prosimy o rozwagę i życzymy bezpiecznego wypoczynku nad naszymi pięknymi, ale niewybaczającymi błędów wodami" - przekazali ratownicy SAR.