Siedem osób tonęło w Bałtyku. Dramatyczne chwile w Dziwnowie

Aleksandra Czurczak

Aleksandra Czurczak

Aktualizacja

Siedem osób znalazło się w niebezpieczeństwie w Bałtyku u wybrzeży Dziwnowa - przekazała Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa. Początkowo pomocy potrzebowało dwoje dorosłych i dwoje dzieci, jednak trzy kolejne osoby, które ruszyły z pomocą, również wymagały ratunku. Na miejscu interweniowały liczne służby.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Ratownicy w pomarańczowych kamizelkach przy pojeździe SAR na plaży Bałtyku podczas akcji ratunkowej.
Akcja ratunkowa nad Bałtykiem. Tonęło siedem osóbSłużba SAR - BSR Dziwnów / facebook / wdziwnowie.plmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Ratownicy, strażacy i Zespół Ratownictwa Medycznego interweniowali w Dziwnowie, gdzie w morzu zagrożonych było siedem osób, w tym dwoje dzieci.
  • Sytuacja na plaży szybko się pogorszyła, gdy trzy osoby próbujące pomóc również znalazły się w niebezpieczeństwie.
  • Jedna osoba, która ratowała obywateli Niemiec, wymagała pomocy medycznej, a służby przypomniały o konieczności zachowania rozwagi podczas wypoczynku nad Bałtykiem.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Do zdarzenia doszło we wtorek w rejonie zejścia nr 9 przy ul. Słonecznej w Dziwnowie. Jak poinformowała Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, początkowo pomocy potrzebowały cztery osoby - dwoje dorosłych i dwoje dzieci. Sytuacja szybko jednak się skomplikowała.

Jak przekazała służba SAR, trzy kolejne osoby ruszyły na pomoc poszkodowanym, jednak również znalazły się w niebezpieczeństwie. W efekcie zagrożonych było już siedem osób.

Tłum ludzi zgromadzony wokół czerwonego pojazdu ratowniczego na szerokiej, piaszczystej plaży przy linii nowoczesnych apartamentowców, z widokiem na spokojne morze o zachodzie słońca.
Akcja ratunkowa nad Bałtykiem. Tonęło siedem osóbSłużba SAR - BSR Dziwnów / facebook / wdziwnowie.plmateriał zewnętrzny

Dziwnów. Siedem osób tonęło. Natychmiastowa akcja służb

Baza SAR w Dziwnowie poinformowała, że zgłoszenie wpłynęło tuż przed godziną 21.

Zobacz również:

Pięć osób utonęło w Ohio po próbie ratowania pływaka (zdj. ilustracyjne)
Świat

Chcieli uratować tonącego. Nie żyje pięć osób

Adam Gaafar
Adam Gaafar

"Chwilę przed godziną 21 otrzymaliśmy polecenie wyjścia do akcji ratowniczej. Zgłoszenie dotyczyło siedmiu osób tonących w morzu" - przekazali ratownicy.

Na miejsce skierowano zarówno zespoły nawodne, jak i lądowe. Po dotarciu na plażę ratownicy zastali wszystkie osoby już na brzegu. Jak poinformowała SAR, zostały one wyciągnięte z wody przez świadków zdarzenia.

Ruszył na ratunek tonącym. Ryzykowna akcja nad Bałtykiem

Jedna z osób uczestniczących w akcji ratunkowej odniosła obrażenia i wymagała pomocy medycznej.

Zobacz również:

Polski żołnierz uratował kobietę na plaży Rafailovići w Czarnogórze
Świat

Bohaterska akcja polskiego żołnierza na urlopie. "Niezwłocznie ruszył w jej kierunku"

Agata Sucharska
Agata Sucharska

"Została zaopatrzona i zabezpieczona do przyjazdu ZRM. Był to mężczyzna, który rzucił się na ratunek obywatelom Niemiec" - przekazała Baza SAR w Dziwnowie.

W działaniach ratowniczych uczestniczyli ratownicy Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, WOPR, strażacy Wojskowej Straży Pożarnej w Dziwnowie i Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziwnowie oraz Zespół Ratownictwa Medycznego.

Ratownicy apelują o rozwagę. "Sytuacja może szybko się rozwinąć"

Po zakończeniu działań Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa podkreśliła, że zdarzenie jest kolejnym przykładem tego, jak błyskawicznie może dojść do eskalacji niebezpiecznej sytuacji na morzu.

Ratownicy po raz kolejny zaapelowali do wypoczywających nad Bałtykiem o odpowiedzialne zachowanie.

"Pomimo nieustannych apeli służb, wciąż dochodzi do sytuacji, w których ludzie narażają życie swoje, swoich dzieci oraz osób postronnych. Prosimy o rozwagę i życzymy bezpiecznego wypoczynku nad naszymi pięknymi, ale niewybaczającymi błędów wodami" - przekazali ratownicy SAR.

Zobacz również:

Katastrofa promu w Gujanie. Uratowano 67 osób
Świat

Wywrócił się prom u wybrzeży Gujany. Na pokładzie dziesiątki osób

Aleksandra Czurczak
Aleksandra Czurczak


Dariusz Klimczak w "Graffiti" o nowym projekcie politycznymPolsat News

Najnowsze