W skrócie Ratownicy, strażacy i Zespół Ratownictwa Medycznego interweniowali w Dziwnowie, gdzie w morzu zagrożonych było siedem osób, w tym dwoje dzieci.

Sytuacja na plaży szybko się pogorszyła, gdy trzy osoby próbujące pomóc również znalazły się w niebezpieczeństwie.

Jedna osoba, która ratowała obywateli Niemiec, wymagała pomocy medycznej, a służby przypomniały o konieczności zachowania rozwagi podczas wypoczynku nad Bałtykiem.

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Do zdarzenia doszło we wtorek w rejonie zejścia nr 9 przy ul. Słonecznej w Dziwnowie. Jak poinformowała Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, początkowo pomocy potrzebowały cztery osoby - dwoje dorosłych i dwoje dzieci. Sytuacja szybko jednak się skomplikowała.

Jak przekazała służba SAR, trzy kolejne osoby ruszyły na pomoc poszkodowanym, jednak również znalazły się w niebezpieczeństwie. W efekcie zagrożonych było już siedem osób.

Akcja ratunkowa nad Bałtykiem. Tonęło siedem osób Służba SAR - BSR Dziwnów / facebook / wdziwnowie.pl materiał zewnętrzny

Dziwnów. Siedem osób tonęło. Natychmiastowa akcja służb

Baza SAR w Dziwnowie poinformowała, że zgłoszenie wpłynęło tuż przed godziną 21.

"Chwilę przed godziną 21 otrzymaliśmy polecenie wyjścia do akcji ratowniczej. Zgłoszenie dotyczyło siedmiu osób tonących w morzu" - przekazali ratownicy.

Na miejsce skierowano zarówno zespoły nawodne, jak i lądowe. Po dotarciu na plażę ratownicy zastali wszystkie osoby już na brzegu. Jak poinformowała SAR, zostały one wyciągnięte z wody przez świadków zdarzenia.

Ruszył na ratunek tonącym. Ryzykowna akcja nad Bałtykiem

Jedna z osób uczestniczących w akcji ratunkowej odniosła obrażenia i wymagała pomocy medycznej.

"Została zaopatrzona i zabezpieczona do przyjazdu ZRM. Był to mężczyzna, który rzucił się na ratunek obywatelom Niemiec" - przekazała Baza SAR w Dziwnowie.

W działaniach ratowniczych uczestniczyli ratownicy Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, WOPR, strażacy Wojskowej Straży Pożarnej w Dziwnowie i Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziwnowie oraz Zespół Ratownictwa Medycznego.

Ratownicy apelują o rozwagę. "Sytuacja może szybko się rozwinąć"

Po zakończeniu działań Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa podkreśliła, że zdarzenie jest kolejnym przykładem tego, jak błyskawicznie może dojść do eskalacji niebezpiecznej sytuacji na morzu.

Ratownicy po raz kolejny zaapelowali do wypoczywających nad Bałtykiem o odpowiedzialne zachowanie.

"Pomimo nieustannych apeli służb, wciąż dochodzi do sytuacji, w których ludzie narażają życie swoje, swoich dzieci oraz osób postronnych. Prosimy o rozwagę i życzymy bezpiecznego wypoczynku nad naszymi pięknymi, ale niewybaczającymi błędów wodami" - przekazali ratownicy SAR.





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