Rozszczelnienie gazociągu w Szczecinie. Kilkadziesiąt osób ewakuowanych

W skrócie W poniedziałek na ul. Zbójnickiej doszło do rozszczelnienia gazociągu i ewakuowano 33 mieszkańców.

Teren zdarzenia zabezpieczono kurtynami wodnymi, a na miejscu działały służby ratownicze, w tym pogotowie gazowe i strażacy.

Dopływ gazu do uszkodzonego odcinka został odcięty, sytuacja jest opanowana, a przyczyny wypadku nie są jeszcze znane.

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W poniedziałek doszło do rozszczelnienia gazociągu na ul. Zbójnickiej, przy granicy Szczecina i gminy Kołbaskowo.

Na trasie tej trwają prace remontowe związane z przebudową ulicy, obowiązuje także tymczasowa organizacja ruchu - samochody poruszają się tam tylko jednym pasem ruchu. Aktualny etap prac obejmuje fragment ulicy od ul. Harnasiów do granicy miasta.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej Poinformowała, że w związku z zagrożeniem teren zabezpieczono kurtynami wodnymi.

Szczecin. Rozszczelnienie gazociągu na ul. Zbójeckiej, ewakuacja mieszkańców

- Nie ma informacji na temat osób poszkodowanych. Ewakuowano łącznie 33 mieszkańców - przekazała mł. bryg. Katarzyna Hołota z Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.

Na miejscu incydentu trwa akcja służb, w tym pogotowia gazowego i dwóch zastępów strażaków. Mł. bryg. Hołota podkreśliła, że udało się już odciąć dopływ gazu do uszkodzonej części rurociągu.

Strażacy przekazali, że osoby, które musiały opuścić swoje domy, wkrótce będą mogły wrócić do mieszkań. Sytuacja jest już pod kontrolą. Na razie nie ma informacji na temat przyczyn wypadku.



