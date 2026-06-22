Rolnicy zablokują kluczową drogę. Dojazd nad morze będzie utrudniony

W skrócie O godzinie 11 rozpocznie się protest rolników z blokadą drogi ekspresowej S3 między Szczecinem a Pyrzycami, który ma mieć charakter całodobowy i bezterminowy, obejmując oba pasy ruchu.

Rolnicy domagają się ograniczenia importu towarów z Ukrainy i Mercosuru oraz zmniejszenia biurokracji w rolnictwie, apelując o poprawę opłacalności produkcji rolnej.

Blokada drogi S3 ma spowodować duże utrudnienia w ruchu, szczególnie na początku sezonu turystycznego, a ruch zostanie skierowany na węższe lokalne trasy.

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Protest rolników na drodze ekspresowej S3 w zachodniopomorskim ruszy w poniedziałek, 22 czerwca, około godziny 11. Trasa ma zostać całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Protestujący zapowiadają, że będą prowadzić całodobową blokadę na odcinku między Szczecinem a Pyrzycami.

Protest rolników na S3. Blokada będzie całodobowa

Manifestacja to wyraz narastającej frustracji środowisk rolniczych w związku z trudną sytuacją w branży. Protestujący domagają się przywrócenia opłacalności produkcji rolniczej, zablokowania importu towarów żywnościowych z Ukrainy i krajów Mercosuru oraz ograniczenia biurokracji.

- Wyjeżdżamy na drogę S3, blokujemy w obie strony i nie schodzimy, póki na poważnie ktoś z nami nie porozmawia. Jesteśmy zmuszeni do takich działań - mówił na antenie Radia Szczecin Adam Walterowicz z Kółka Rolniczego Parnica.

- Rolnicy mają już dość. Jak można doprowadzić do takiego stanu tak ważną dziedzinę gospodarki, jaką jest rolnictwo? (...) Nie godzimy się na to, żeby nas, rolników, którzy zapewniamy zdrową, bezpieczną żywność i bezpieczeństwo żywnościowe, po prostu zlikwidować - mówi organizator protest Paweł Toporek, cytowany przez "Tygodnik Rolniczy".

Protestujący zapowiadają, że blokada potrwa, aż na miejscu pojawi się premier Donald Tusk. - Zabiegaliśmy o spotkania bardzo często i po prostu na to, co się słucha i widzi, to się nóż w kieszeni otwiera. Wszyscy widzą, wiedzą, słuchają, rozumieją, ale nic nie robią - dodał Toporek.

Szczecin - Pyrzyce. Protest rolników, S3 zablokowana

Droga ekspresowa S3 wiedzie przez trzy województwa: zachodniopomorskie, lubuskie i dolnośląskie i została wytyczona południkowo ze Świnoujścia do Lubawki. To jedna z najważniejszych arterii wiodących nad polskie morze.

Manifestacja rolników oznacza dla podróżujących poważne utrudnienia. Droga będzie prawdopodobnie zupełnie nieprzejezdna, a ruch zostanie przekierowany na dużo węższe drogi lokalne. Oznacza to spore korki i opóźnienia.

Protest rozpoczyna się na samym początku sezonu turystycznego, kiedy tysiące Polaków ruszają wypocząć nad Bałtykiem. Jeżeli jest to możliwe, najlepiej w ogóle ominąć ten rejon.





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