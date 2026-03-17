Przypadek gruźlicy w polskiej szkole. Służby sanitarne wydały komunikat

Aleksandra Czurczak

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świnoujściu poinformował o wykryciu pojedynczego przypadku gruźlicy w jednej ze szkół. Służby zapewniają, że sytuacja jest stabilna i nie ma zagrożenia dla uczniów ani kadry. Wszystkie osoby, mogące mieć kontakt z zakażonym, objęto nadzorem epidemiologicznym.

Przypadek gruźlicy w Świnoujściu (zdjęcie ilustracyjne)beerkoff123RF/PICSEL

W skrócie

  • W jednej ze szkół w Świnoujściu wykryto pojedynczy przypadek gruźlicy, a wszystkie osoby narażone na kontakt z chorym objęto nadzorem epidemiologicznym.
  • Służby sanitarne informują, że sytuacja jest stabilna i nie ma zagrożenia dla uczniów ani pracowników szkoły.
  • Gruźlica to choroba zakaźna wywołana przez prątka gruźlicy, która może prowadzić do poważnych powikłań, a nawet śmierci.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świnoujściu poinformował o wykryciu "pojedynczego przypadku gruźlicy w środowisku szkolnym". Jak podkreślono w oficjalnym komunikacie, sytuacja jest pod kontrolą.

Sanepid zaznacza, że "obecnie nie ma zagrożenia dla uczniów ani pracowników szkoły. Sytuacja jest stabilna i znajduje się pod pełnym nadzorem służb sanitarnych".

Kluczowe znaczenie miała szybka reakcja szkoły oraz inspekcji sanitarnej, która pozwoliła ograniczyć ryzyko dalszej transmisji choroby.

    W ramach prowadzonego dochodzenia epidemiologicznego określono poziom narażenia uczniów i nauczycieli. Osoby, które miały bezpośredni i długotrwały kontakt z chorym, zostały objęte nadzorem epidemiologicznym i poinformowane o konieczności wykonania badań profilaktycznych. "Na dzień dzisiejszy nie mamy potwierdzonego kolejnego przypadku zachorowania" - podkreślono w komunikacie.

    Służby sanitarne zwracają uwagę, że wdrożone działania są standardową procedurą i mają charakter prewencyjny. Skierowanie na badania nie oznacza choroby, podobnie jak dodatni wynik testu IGRA nie jest równoznaczny z aktywną postacią gruźlicy, lecz wymaga dalszej konsultacji lekarskiej.

    Na zakończenie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świnoujściu apeluje o zachowanie spokoju i odpowiedzialne podejście do sytuacji. "W trosce o dobro dzieci unikajmy stygmatyzacji i wspólnie przeciwdziałajmy dezinformacji" - wskazano.

    W razie wątpliwości mieszkańcy mogą kontaktować się bezpośrednio z inspekcją sanitarną, gdzie uzyskają rzetelne informacje oparte na faktach.

      Gruźlica - co to za choroba?

      Gruźlica jest chorobą zakaźną i potencjalnie śmiertelną. Wywoływana jest przez prątki gruźlicy (Mycobacterium tuberculosis), które najczęściej atakują płuca, jednak mogą prowadzić do zajęcia układu kostnego, nerwowego, limfatycznego, krwionośnego, moczowo-płciowego, a także dotyczyć skóry.

      Objawy gruźlicy mogą przybierać różną postać. U części chorych występują: gorączka, osłabienie, utrata apetytu czy spadek masy ciała, u innych natomiast symptomy zależą od tego, który narząd został zaatakowany przez chorobę.

      Gruźlica płuc to najczęstsza postać choroby, rozwija się powoli. Początkowo daje niespecyficzne objawy: przewlekły kaszel, stan podgorączkowy, nocne poty i utratę masy ciała. Z czasem pojawia się krwioplucie i duszność.

      Nieleczona gruźlica prowadzi do poważnych powikłań, a nawet śmierci.

      Prątka gruźlicy odkrył Robert Koch, a wyniki prowadzonych na nim badań opublikował w 1882 roku. Szczepionkę przeciw chorobie odkryto i wprowadzono w 1921 roku.

