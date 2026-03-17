W skrócie W jednej ze szkół w Świnoujściu wykryto pojedynczy przypadek gruźlicy, a wszystkie osoby narażone na kontakt z chorym objęto nadzorem epidemiologicznym.

Służby sanitarne informują, że sytuacja jest stabilna i nie ma zagrożenia dla uczniów ani pracowników szkoły.

Gruźlica to choroba zakaźna wywołana przez prątka gruźlicy, która może prowadzić do poważnych powikłań, a nawet śmierci.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świnoujściu poinformował o wykryciu "pojedynczego przypadku gruźlicy w środowisku szkolnym". Jak podkreślono w oficjalnym komunikacie, sytuacja jest pod kontrolą.

Sanepid zaznacza, że "obecnie nie ma zagrożenia dla uczniów ani pracowników szkoły. Sytuacja jest stabilna i znajduje się pod pełnym nadzorem służb sanitarnych".

Kluczowe znaczenie miała szybka reakcja szkoły oraz inspekcji sanitarnej, która pozwoliła ograniczyć ryzyko dalszej transmisji choroby.

Wykryto pojedynczy przypadek gruźlicy. Apel Państwowego Inspektora Sanitarnego

W ramach prowadzonego dochodzenia epidemiologicznego określono poziom narażenia uczniów i nauczycieli. Osoby, które miały bezpośredni i długotrwały kontakt z chorym, zostały objęte nadzorem epidemiologicznym i poinformowane o konieczności wykonania badań profilaktycznych. "Na dzień dzisiejszy nie mamy potwierdzonego kolejnego przypadku zachorowania" - podkreślono w komunikacie.

Służby sanitarne zwracają uwagę, że wdrożone działania są standardową procedurą i mają charakter prewencyjny. Skierowanie na badania nie oznacza choroby, podobnie jak dodatni wynik testu IGRA nie jest równoznaczny z aktywną postacią gruźlicy, lecz wymaga dalszej konsultacji lekarskiej.

Na zakończenie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świnoujściu apeluje o zachowanie spokoju i odpowiedzialne podejście do sytuacji. "W trosce o dobro dzieci unikajmy stygmatyzacji i wspólnie przeciwdziałajmy dezinformacji" - wskazano.

W razie wątpliwości mieszkańcy mogą kontaktować się bezpośrednio z inspekcją sanitarną, gdzie uzyskają rzetelne informacje oparte na faktach.

Gruźlica - co to za choroba?

Gruźlica jest chorobą zakaźną i potencjalnie śmiertelną. Wywoływana jest przez prątki gruźlicy (Mycobacterium tuberculosis), które najczęściej atakują płuca, jednak mogą prowadzić do zajęcia układu kostnego, nerwowego, limfatycznego, krwionośnego, moczowo-płciowego, a także dotyczyć skóry.

Objawy gruźlicy mogą przybierać różną postać. U części chorych występują: gorączka, osłabienie, utrata apetytu czy spadek masy ciała, u innych natomiast symptomy zależą od tego, który narząd został zaatakowany przez chorobę.

Gruźlica płuc to najczęstsza postać choroby, rozwija się powoli. Początkowo daje niespecyficzne objawy: przewlekły kaszel, stan podgorączkowy, nocne poty i utratę masy ciała. Z czasem pojawia się krwioplucie i duszność.

Nieleczona gruźlica prowadzi do poważnych powikłań, a nawet śmierci.

Prątka gruźlicy odkrył Robert Koch, a wyniki prowadzonych na nim badań opublikował w 1882 roku. Szczepionkę przeciw chorobie odkryto i wprowadzono w 1921 roku.

