W skrócie Policja odzyskała telefon należący do Emilii Koprowskiej w Darłowie po jej zaginięciu pod koniec sierpnia.

Odnaleziony telefon zostanie poddany ekspertyzie, a informacje o ubiorze i cechach szczególnych zaginionej zostały upublicznione przez policję.

Policja apeluje o przekazywanie wszelkich informacji, które mogą przyczynić się do odnalezienia Emilii Koprowskiej, do Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie lub na numer alarmowy.

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Jako pierwszy o odnalezieniu urządzenia poinformował serwis o2.pl. Mł. asp. Paulina Wiśniewska-Basiak w rozmowie z Interią podkreśliła, że do odnalezienia urządzenia doszło w poniedziałek. - Urządzenie zostanie poddane ekspertyzie - zapowiedziała policjantka.

To pierwsze tak znaczące odkrycie w sprawie zaginięcia 37-latki, która poszukiwana jest od 30 sierpnia. Emilia Koprowska, podczas pobytu na festiwalu muzyki techno w Darłowie, oddaliła się w nieznanym kierunku.

Kobieta nie powróciła do miejsca zamieszkania, jak również nie nawiązała kontaktu z najbliższą rodziną.

Emilia Koprowska zaginęła. Policja odnalazła telefon w Darłowie

"W chwili zaginięcia kobieta była ubrana w białe jeansy, białą koszulkę z napisem 'Cherry' i motywem wiśni, czarną skórzaną kurtkę i białe tenisówki z logo 'Big Star'. Miała przy sobie brązowy plecak oraz okulary korekcyjne w czerwonych oprawkach" - czytamy w oświadczeniu policji.

W komunikacie wymieniono ponadto znaki szczególne. "Od żeber do biodra ma tatuaż przestawiający znak zodiaku ryby, w miejscu obrączki na prawej dłoni tatuaż z napisem 'Krystian' oraz znamię na głowie oraz blizny w okolicy pępka" - wymieniono.

Policja apeluje, by wszelkie informacje mogące przyczynić się do odnalezienia zaginionej przekazać do Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie przy ul. Słowackiego 11 lub telefonicznie pod numer 47 78 41 543. Możliwe jest także powiadomienie służb pod numerem alarmowym 112.



