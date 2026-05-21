Prokuratura potwierdza: Nie żyje funkcjonariusz SG. Dwie osoby w szpitalu
Nie żyje 19-letni funkcjonariusz Straży Granicznej, a dwie osoby trafiły do szpitala - poinformowała Prokuratura Okręgowa w Szczecinie. Tragedia rozegrała się na terenie jednego ze szczecińskich internatów, kiedy funkcjonariusze byli po służbie.
- Mężczyźni spożywali w internacie alkohol. Rano w łóżku znaleziono ciało 19-latka - przekazała w rozmowie z Interią rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie prok. Julia Szozda.
Na miejscu pojawił się prokurator i lekarz medycyny sądowej. - Przeprowadzono oględziny. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich - dodała.
Wyjaśniła, że alkohol, który spożywali mężczyźni pochodził z pewnego źródła.
Dwie pozostałe osoby zostały przewiezione do szpitala z powodu silnych emocji, jakich doznały w związku ze śmiercią kolegi.
Prowadzone jest śledztwo z artykułu 155 Kodeksu karnego, dotyczy nieumyślnego spowodowania śmierci.
Jutro przeprowadzona zostanie też sekcja zwłok.
Dwaj funkcjonariusze trafili do kliniki PUM przy ul. Broniewskiego.
Artykuł aktualizowany.