Prokuratura potwierdza: Nie żyje funkcjonariusz SG. Dwie osoby w szpitalu

Nie żyje 19-letni funkcjonariusz Straży Granicznej, a dwie osoby trafiły do szpitala - poinformowała Prokuratura Okręgowa w Szczecinie. Tragedia rozegrała się na terenie jednego ze szczecińskich internatów, kiedy funkcjonariusze byli po służbie.