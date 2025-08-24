W akcji gaszenia pożaru uczestniczy kilkanaście zastępów straży pożarnej, jednostki PSP i Portowa Straż Pożarna. - Jest też grupa ratownictwa chemicznego w celu monitorowania jakości powietrza - poinformował rzecznik Komendy Miejskiej PSP w Szczecinie st. kpt. Franciszek Goliński.

W niedzielę po 6:00 Goliński przekazał, że "trwa dogaszanie". Pożar wybuchł w hali produkcyjno-magazynowej o powierzchni około 2 tys. mkw. zlokalizowanej przy ul. Ks. Kujota w Szczecinie, na terenach portowych. Znajduje się tam zakład przetwarzania opon.

W hali znajdują się rozdrobnione opony, oleje, a także środki chemiczne. Podczas pożaru panowało bardzo duże zadymienie.

Pożar w Szczecinie. Alert RCB dla mieszkańców

Przed 4:00 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert: "Nie zbliżaj się do miejsca pożaru. Nie otwieraj okien. Śledź komunikaty służb". Do 7:00 ostrzeżenie nie zostało odwołane, ale obecny na miejscu zdarzenia wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski w niedzielę rano powiedział, iż "alarm możemy uznać za zakończony".

Jak przekazał Goliński, w nocy na terenie zakładu znajdowali się pracownicy. Ewakuowali się. Jeden z nich potrzebował pomocy medycznej - został zaopatrzony przez zespół ratownictwa i przewieziony do szpitala. Przyczyny wybuchu pożaru na razie nie są znane.

