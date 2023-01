Przed sztormem na Bałtyku ostrzega Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego na podstawie alertów wydanych przez gdyński IMGW-PiB.

Najwyższy stopień alertu

Ostrzeżenie trzeciego, najwyższego stopnia przed silnym sztormem na Bałtyku dotyczy środkowej części strefy brzegowej. Prognozowany jest wiatr południowo-zachodni 6 do 8, w porywach 9 do 10 w skali Beauforta. Ostrzeżenie obowiązuje do poniedziałku, do godz. 05.00.

Reklama

Alert drugiego stopnia przed sztormem wydany został dla zachodniej części strefy brzegowej. Tam wiatr południowo-zachodni powieje z siłą 6-7 w skali Beauforta, ale w porywach może sięgnąć 9 w skali Beauforta. Ostrzeżenie również obowiązuje do poniedziałku, do godz. 05.00.

Ponadto w Zachodniopomorskiem w powiatach: gryfickim, kamieńskim, kołobrzeskim, koszalińskim, Koszalinie i Świnoujściu obowiązują alerty przed silnym wiatrem, którego porywy mogą dochodzić do 75 km/h. Ostrzeżenie pierwszego stopnia obowiązuje do poniedziałku, do godz. 01.00.

W niedzielę od godz. 20.00 może także silnie wiać w powiecie sławieńskim. Tam alert pierwszego stopnia obowiązywać będzie do poniedziałku, do godz. 06.00.

Prognoza dla trzech milionów miejscowości, aktualizowana co 30 minut. Wypróbuj darmową aplikację Pogoda Interia. Zainstaluj z Google Play lub App Store