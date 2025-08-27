W Przecławiu nieopodal Szczecina doszło w hali produkcyjno-magazynowej, która była zbudowana z łatwopalnych materiałów. Hala była jeszcze w budowie - w środku nie znajdowały się żadne urządzenia ani materiały.

Jak przekazał st. kpt. Franciszek Goliński ze straży pożarnej w Szczecinie, ogień pojawił się w pomieszczeniu o powierzchni około 260 metrów kwadratowych.

- Na miejscu interweniowało dziewięć zastępów straży pożarnej, nie ma informacji o osobach poszkodowanych - powiedział strażak.

Wcześniej na terenie hali w części socjalnej znajdowało się 10 pracowników budowalnych, którzy ewakuowali się z miejsca pożaru.

Potężny pożar hali pod Szczecinem. Dym widoczny z wielu kilometrów

Kpt. Goliński przyznał, że "pożar był widowiskowy", ponieważ kłęby dymu były widoczne z wielu kilometrów, w tym w centrum Szczecina. Jednak jak podkreślił, nie ma obecnie zagrożenia dla osób znajdujących się w rejonie pożaru.

Na razie przyczyny pożaru nie są znane.

W mediach społecznościowych pojawiło się wiele nagrań, na których widać czarny słup dymu unoszący się nad miejscem pożaru.

