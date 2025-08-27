Potężny pożar hali pod Szczecinem. Słup dymu nad miastem
W miejscowości Przecław koło Szczecina doszło do pożaru hali produkcyjno-magazynowej. Na miejsce skierowano liczne zastępy strażaków. Jak poinformował st. kpt. Franciszek Goliński ze szczecińskiej straży pożarnej, zarzewie ognia udało się szybko zlokalizować, obecnie trwa jego dogaszanie.
W Przecławiu nieopodal Szczecina doszło w hali produkcyjno-magazynowej, która była zbudowana z łatwopalnych materiałów. Hala była jeszcze w budowie - w środku nie znajdowały się żadne urządzenia ani materiały.
Jak przekazał st. kpt. Franciszek Goliński ze straży pożarnej w Szczecinie, ogień pojawił się w pomieszczeniu o powierzchni około 260 metrów kwadratowych.
- Na miejscu interweniowało dziewięć zastępów straży pożarnej, nie ma informacji o osobach poszkodowanych - powiedział strażak.
Wcześniej na terenie hali w części socjalnej znajdowało się 10 pracowników budowalnych, którzy ewakuowali się z miejsca pożaru.
Potężny pożar hali pod Szczecinem. Dym widoczny z wielu kilometrów
Kpt. Goliński przyznał, że "pożar był widowiskowy", ponieważ kłęby dymu były widoczne z wielu kilometrów, w tym w centrum Szczecina. Jednak jak podkreślił, nie ma obecnie zagrożenia dla osób znajdujących się w rejonie pożaru.
Na razie przyczyny pożaru nie są znane.
W mediach społecznościowych pojawiło się wiele nagrań, na których widać czarny słup dymu unoszący się nad miejscem pożaru.