Pomylił żołnierza z szopem praczem. Myśliwy usłyszał wyrok

Adam Gaafar

Oprac.: Adam Gaafar

Sąd Rejonowy w Szczecinie skazał na dwa lata i dziesięć miesięcy myśliwego, który śmiertelnie postrzelił żołnierza. Mężczyzna tłumaczył podczas procesu, że wydawało mu się, że strzela do szopa pracza. Ogłoszony wyrok nie jest prawomocny.

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Sędzia Monika Orzechowska.
Sędzia Monika Orzechowska wydała wyrok. Chodzi o śmiertelne postrzelenie żołnierzaMarcin BieleckiPAP

W skrócie

  • Myśliwy został skazany na dwa lata i dziesięć miesięcy więzienia za śmiertelne postrzelenie żołnierza na Pasie Ćwiczeń Taktycznych Krzekowo.
  • Według myśliwego, oddając strzał, był przekonany, że celuje do szopa pracza.
  • Tomasz F., pomocnik myśliwego, otrzymał wyrok roku i trzech miesięcy pozbawienia wolności.
  • Po zdarzeniu obaj mężczyźni opuścili miejsce strzału i udali się w stronę bramy, nie sprawdzając sytuacji.
  • Wyrok Sądu Rejonowego w Szczecinie nie jest prawomocny.
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We wtorek Sąd Rejonowy w Szczecinie skazał Stanisława H. na karę dwóch lat i dziesięciu miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności, a jego pomocnika - Tomasza F. - na rok i trzy miesiące.

Jak ustaliła prokuratura, mężczyźni w listopadzie 2023 r. wjechali na teren Pasa Ćwiczeń Taktycznych Krzekowo w celu odłowu dzików. Żaden z nich nie miał na to wymaganego pozwolenia.

Stanisław H., uznając, że mierzy do zwierzęcia, oddał pojedynczy strzał z broni myśliwskiej. Trafiony został jeden z żołnierzy biorących udział w ćwiczeniach. Następnie obaj mężczyźni gwałtownie odjechali w stronę bramy wjazdowej na teren Pasa Ćwiczeń Taktycznych Krzekowo.

Pojechali na polowanie. Myśliwy śmiertelnie postrzelił żołnierza

Pozostali uczestnicy ćwiczeń wojskowych, widząc leżącego na ziemi żołnierza z raną szyi, udzielili mu pierwszej pomocy, poinformowali oficera dyżurnego i wezwali pogotowie. Reanimacja nie przyniosła rezultatu i postrzelony żołnierz zmarł. Stanisław H. tłumaczył podczas procesu, że wydawało mu się, że to jakiś zwierzak, chyba szop pracz.

- Trzeba wiedzieć, do czego się strzela. Pomijając wszystko inne - jadę po dziki, a strzelam do szopa pracza? - uzasadniała wyrok sędzia Monika Orzechowska.

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- Nie sprawdzili, co się stało; żeby wysiąść kilkadziesiąt metrów dalej, podejść, rozejrzeć się, to naprawdę - pięć minut czasu. Nie zrobili tego. Szybko odjechali, tłumacząc to tym, że jest po polowaniu i nie ma po co sprawdzać. W takim układzie nie wiadomo, po co zadzwonili do ochroniarza, żeby ich wpuścił na strzelnicę, i zrobili jeszcze objazd strzelnicy. Jakby taką sobie linię obrony już wtedy przygotowując, wiedząc, że coś się stało - dodała.

Wskazała też, że wyjeżdżając ze strzelnicy, mężczyźni zobaczyli żołnierzy stojących przy bramie. Oni widzieli ranę swojego kolegi i akcję ratunkową.

Kara więzienia za zabicie żołnierza. Wyrok jest nieprawomocny

- Nie wierzę, że po bardzo młodych ludziach nie było widać, co się stało, że oni są w szoku. Musieli być przerażeni. Nie wierzę, że oskarżeni tego nie widzieli - dodała sędzia Orzechowska.

Prokurator kpt. Kamil Zalewski z Działu ds. Wojskowych Prokuratury Rejonowej Szczecin-Niebuszewo zapowiedział, że wyrok zostanie przeanalizowany w ciągu siedmiu dni i dopiero wtedy zostanie podjęta decyzja co do jego oceny. Prokuratura dla myśliwego Stanisława H. domagała się kary łącznie trzech lat pozbawienia wolności.

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Adwokat Krzysztof Tumielewicz, obrońca Tomasza F., domagał się uniewinnienia swojego klienta i nie wyklucza złożenia apelacji od wyroku.

- Zachowanie oskarżonych po tym zdarzeniu wskazywało na to, że oni nie wiedzieli, co tam się wydarzyło. Może z perspektywy czasu można było powiedzieć, że można było wysiąść i sprawdzić. Natomiast zdaniem obrony absolutnie nie ma żadnych podstaw, aby twierdzić, że oni mogli się domyślać, że oddali strzał w kierunku człowieka. Ten teren był tak ukształtowany, to była noc, było ciemno, zimno i uważam, że oni mogli nie wiedzieć. Nie odjechali z miejsca zdarzenia, zameldowali się ochronie, przejechali na obiekt obok - tak m.in. argumentował adw. Tumielewicz.

Wyrok nie jest prawomocny.

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