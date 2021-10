- Umowa ze sprawczynią zdarzenia została rozwiązana. Okoliczności wyjaśnia policja i szpital - podała w poniedziałek rzeczniczka szpitala Bogna Bartkiewicz.

Do zdarzenia doszło w czwartek około 7:30 rano. Kobieta kierująca samochodem osobowym uderzyła w nieużytkowaną bramę szpitala na szczecińskich Pomorzanach, a później w ścianę budynku naprzeciwko, po drugiej stronie ulicy.

Jak się okazało, miała ponad promil alkoholu w organizmie. Kobieta będąca świadkiem zdarzenia mówi Polsat News, że słychać było potężny huk. Na zrobionym przez nią zdjęciu widać zniszczoną bramę szpitala i auto stojące w poprzek chodnika, która zatrzymało się na ścianie budynku.



Za jazdę pod wpływem alkoholu grozi do dwóch lat więzienia. Jeżeli okaże się, że kobieta w takim stanie zajmowała się pacjentami, może usłyszeć zarzut narażenia zdrowia i życia pacjentów za co grozi do 5 lat więzienia.





Reklama