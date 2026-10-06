Po zapowiedzi amerykańskiego prezydenta, Donalda Trumpa, o zamiarze utworzenia w Polsce stałej bazy amerykańskich wojsk samorządowcy i przedsiębiorcy zaczęli wewnętrzną walkę o zareklamowanie swojego regionu.

Od początku mówiło się o tym, że baza ma być zlokalizowana na zachodzie kraju. Jednym z województw, gdzie o potencjalnym "Fort Trump" zrobiło się głośno, było zachodniopomorskie.

Te głosy usłyszeli członkowie rządu.

- Szczecin ma swoje argumenty i konkretne atuty. (…) Potrzebny jest cały pakiet działań, który mógłby sprawić, że Amerykanie wybiorą właśnie Pomorze Zachodnie - mówił na antenie Twojego Radia pochodzący z woj. zachodniopomorskiego wiceminister obrony narodowej Stanisław Wziątek.

Dlaczego tak walczą o amerykańskie wojsko? Pieniądze, bezpieczeństwo, prestiż

Dlaczego regionowi tak bardzo zależy na amerykańskiej bazie? Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski wymienia trzy główne powody: ekonomię, bezpieczeństwo i prestiż.

- Po pierwsze zawsze wokół takiej bazy powstają miejsca pracy. Po drugie takie miejsca są szczególnie chronione. Po trzecie daje to poczucie, że region jest na mapie Polski ważny - mówi Interii.

Według Rudawskiego Pomorze Zachodnie ma liczne atuty, aby właśnie tu Amerykanie stworzyli bazę.

- Mamy port przygotowany do przyjmowania sojuszników, lotnisko, które przyjmuje największe samoloty, największy w Europie poligon oraz korpus NATO. Jesteśmy przyzwyczajeni i gotowi do przyjęcia sojuszniczych wojsk - wylicza wojewoda zachodniopomorski.

Tym silniejsze jest rozczarowanie w regionie po deklaracji szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza.

- Wybór strony amerykańskiej co do lokalizacji potencjalnej bazy wojsk USA w Polsce raczej się nie zmieni i dotyczy zachodniej Polski. Miejscowości brane na poważnie pod uwagę to Poznań, Wrocław, ale też Bydgoszcz. Są bardzo poważnie analizowane - powiedział na początku października wicepremier.

- Nie czujemy się przegrani, bo tu chodzi o bezpieczeństwo całej Polski, a nie konkretnego regionu. Jeżeli z jakichś strategicznych powodów inne miejsce zostanie wybrane, to jesteśmy za, ale cały czas przypominamy, że jest województwo zachodniopomorskie - mówi Interii Adam Rudawski.

Słowa wicepremiera zaskoczyły prof. Grzegorza Ciechanowskiego z Instytutu Nauk o Polityce i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Szczecińskiego.

- Być może pan wicepremier się pomylił. Albo po prostu o nas zapomniał - mówi Interii ekspert. Jego zdaniem Szczecin spełnia bowiem kryteria, na które patrzą ci, którzy o lokalizacji decydują.

- Stratedzy i logistycy biorą pod uwagę np. bezpieczeństwo portów, a Szczecin czy pobliski Hamburg są z powodu położenia bezpieczniejsze niż Gdańsk. Bliskość Skandynawii też odgrywa dużą rolę. Jest więc sporo czynników działających na naszą korzyść - zauważa prof. Ciechanowski.

Wprowadzał Amerykanów do Polski. Liczyły się baseny i świątynie

Ale zdaniem Ciechanowskiego są też czynniki, o których mało się mówi, a które są brane pod uwagę oprócz takich kwestii strategicznych, jak położenie czy wielkość portów i poligonów. Profesor wspomina, jak dwie dekady temu wprowadzał amerykańskich żołnierzy do Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego w Szczecinie.

- Byłem zaskoczony liczbą oczekiwań z ich strony dotyczących wygody życia. Nie jakiegoś wielkiego komfortu, ale wygody dla rodzin żołnierzy - wspomina ekspert.

Jak dodaje, wówczas polskie wojsko "przyjmowało różne nacje, ale nikt nie miał tak dogłębnie zbadanego miejsca stacjonowania jak Amerykanie".

- Dochodziło do tego, że badali takie kuriozalne rzeczy jak np. liczbę basenów w mieście i to, świątynie jakich wyznań się w nim znajdują. Sprawdzali też jakość szkół i zamieszkania. Pamiętam zresztą, że byli zdumieni tym, jak bogatą mamy ofertę domów i mieszkań - relacjonuje prof. Ciechanowski.

Ostateczna decyzja, gdzie i kiedy będzie stacjonować U.S. Army jeszcze nie zapadła. Chociaż, według polityków opozycji, mogło być inaczej.

- Przez wiele miesięcy rząd je sabotował albo prowadził w złej wierze. Myślę, że od września do marca tych negocjacji praktycznie nie było - mówił na antenie Polsat News europoseł Prawa i Sprawiedliwości, Adam Bielan.

- To bzdura. Od początku jesteśmy zaangażowani w to, żeby stałe bazy powstały w Polsce - odpowiedział wkrótce Władysław Kosiniak-Kamysz.

Według wstępnych szacunków stworzenie amerykańskiej bazy nad Wisłą lub nad Odrą - na co wciąż liczą w Szczecinie - pochłonie nawet kilkanaście miliardów złotych.

Tobiasz Madejski