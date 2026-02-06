W skrócie W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 1 w Szczecinie wystąpiła awaria sieci ciepłowniczej.

Szpital ograniczył świadczenia medyczne z powodu braku ogrzewania, planowe zabiegi mogą być wstrzymane.

Według komunikatu placówki sytuacja została szybko częściowo opanowana i szpital wraca do normalnej pracy.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Informację o awarii głównej sieci ciepłowniczej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym Nr 1 przekazano w piątek rano.

- Wykonawca zadeklarował podjęcie wszelkich możliwych działań zmierzających do jak najszybszego przywrócenia pełnej sprawności infrastruktury - podkreśliła rzeczniczka szpitala Magdalena Knop.

Szczecin. Awaria w szpitalu, pacjenci bez ogrzewania

W związku z awaryjną sytuacją w placówce zwołano w piątek sztab kryzysowy. Z powodu braku ogrzewania szpital ma "ograniczoną możliwość udzielania świadczeń medycznych". Przede wszystkim dotyczy to Szpitalnego Oddziału Ratunkowego dla dorosłych.

- W celu zapewnienia ciągłości świadczeń dla mieszkańców regionu koniecznym jest wsparcie innych szpitali - powiedziała Knop.

Jak dodała rzeczniczka szpitala, oddziały urazowe, dla dorosłych i dzieci, wciąż działają. Zgodnie z planem kontynuowane będą również badania i zabiegi planowych przyjęć i zabiegów. Pacjenci będą na bieżąco informowani o ich nowych terminach.

Przedstawicielka szpitala zapewniła jednak, że osoby przyjmowane w trybie pilnym oraz znajdujące się w stanie bezpośredniego zagrożenia życia otrzymają pomoc.

Paraliż w placówce. Szpital wydał komunikat

Kilka godzin później USK1 opublikował komunikat, w którym podziękował służbom technicznym za szybkie i skoordynowane działania w celu przywrócenia dostaw ciepła.

"Dzięki zaangażowaniu pracowników wielu działów oraz sprawnej współpracy służb technicznych możliwe było szybkie ustabilizowanie sytuacji w placówce i przywrócenie właściwych warunków funkcjonowania. Szpital stopniowo wraca do standardowego trybu pracy" - czytamy w oświadczeniu.

W piątek w Szczecinie po raz pierwszy od dwóch tygodni notowana jest temperatura minimalnie powyżej zera. Awarię ciepłociągu mogła spowodować zmiana warunków atmosferycznych, odwilż po silnych mrozach.

Gawkowski w "Gościu Wydarzeń": Marszałek Czarzasty zachował się jak mąż stanu Polsat News