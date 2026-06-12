Ośmioletnie dziecko w szpitalu, ma liczne oparzenia. Przyczyną płonący kanister

Jakub Pogorzelski

Oprac.: Jakub Pogorzelski

Ośmioletnie dziecko z powiatu kołobrzeskiego doznało oparzeń ok. 70 proc. powierzchni ciała i zostało przewiezione do szpitala w Szczecinie. Według wstępnych ustaleń, troje dzieci bawiło się kanistrami z benzyną przy ognisku. Szczegóły zdarzenia ustala policja.

Na pierwszym planie karetka pogotowia ratunkowego.
Ośmioletnie dziecko trafiło do szpitala w wyniku rozległych oparzeń (zdj. ilustracyjne)PIOTR KAMIONKAReporter

W skrócie

  • Ośmioletnie dziecko z powiatu kołobrzeskiego odniosło rozległe oparzenia i zostało przetransportowane do szpitala w Szczecinie.
  • Według wstępnych ustaleń dzieci bawiły się kanistrami z benzyną przy ognisku.
  • Dokładne okoliczności wypadku są obecnie wyjaśniane przez policję.
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Informację o wypadku służby ratunkowe otrzymały w piątek przed godz. 21. We wsi Jarogniew w gminie Gościno (powiat kołobrzeski) dziecko doznało rozległych oparzeń ciała.

Oparzenie w wyniku zapłonu kanistra. Dziecko trafiło do szpitala

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że troje dzieci bawiło się kanistrami z benzyną przy ognisku. W wyniku zapłonu jednego z kanistrów benzyną zostało oblane ośmioletnie dziecko - poinformował rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie asp. Dariusz Schacht.

Wyjaśnił, że w akcji ratunkowej brały udział dwa zastępy strażaków i zespół ratownictwa medycznego. Poszkodowane dziecko miało poparzenia ok. 70 proc. powierzchni ciała. Zostało przetransportowane do szczecińskiego szpitala "Zdroje".

Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja.

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