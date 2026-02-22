Odnaleziono ciało 23-letniego żołnierza. Na miejscu prokuratura i wojsko

Informacje o odnalezieniu ciała 23-latka przy ul. Spokojnej w Stargardzie potwierdził w rozmowie z Interią rzecznik prasowy Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Szczecinie, mjr Tomasz Zygmunt.

Rzecznik wskazał też, że dopóki czynności na miejscu nie zostaną zakończone, szczegółowe informacje dotyczące zdarzenia nie będą udzielane.

Stargard. Znaleziono ciało 23-letniego żołnierza

Ujawnienie zwłok żołnierza potwierdziła także prok. Agnieszka Lorenc z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. - Zabezpieczono dowody, ciało zostało zabezpieczone do sekcji zwłok - poinformowała Interię.

Na miejscu zdarzenia trwają prace pod nadzorem prokuratury i Żandarmerii Wojskowej. Jak wskazała prok. Lorenc, dodatkowe informacje będą udzielane podczas mającej się odbyć w poniedziałek konferencji prasowej.

W rozmowie z lokalnym serwisem Stargard.News mjr Tomasz Zygmunt przekazał, że denat był żołnierzem Wojska Polskiego, jednak nie służył ani w stargardzkim, ani w szczecińskim garnizonie. GS24 przekazało jednakowoż, że zmarły był mieszkańcem regionu.

