W skrócie Poszukiwania Emilii Koprowskiej zostały wznowione po odkryciu jej plecaka z kluczami do samochodu i przedmiotami osobistymi w pobliżu miejsca jej wcześniejszego pobytu.

Służby przeczesują teren wokół Darłowa, gdzie znaleziono plecak.

Policja nie wskazuje podejrzanych w sprawie zaginięcia. Osoby posiadające informacje o 37-latce powinny skontaktować się z Komendą Miejską Policji w Koszalinie lub zadzwonić pod numer alarmowy 112.

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Emilia Koprowska zaginęła w ostatnią niedzielę sierpnia. 37-latka brała udział w festiwalu muzyki techno w Darłowie, skąd następnie odeszła w nieznanym kierunku. Od tamtej pory nie nawiązała kontaktu z najbliższą rodziną.

Poszukiwania Emilii Koprowskiej. Nowy element w śledztwie

Pojawił się kolejny wątek w śledztwie. Służby odnalazły przedmioty, które miały należeć do zaginionej kobiety.

- Potwierdzam, plecak został odnaleziony około dwa kilometry od miejsca, w którym 30 sierpnia odbywał się festiwal - przekazała serwisowi GK24 st. asp. Izabela Sreberska z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie.

Według podawanych informacji do Darłowa udało się kilkudziesięciu policjantów w celu przeczesania terenu, na którym znaleziono plecak. Wznowiono działania na szeroką skalę.

Natomiast tydzień temu w Darłowie odnaleziono telefon zaginionej. Urządzenie przekazano do ekspertyzy, ale złamanie hasła okazało się bardziej skomplikowaną czynnością. Jak informował GK24 w poniedziałek, policja zakłada, że odblokowanie telefonu i zabezpieczenie danych zajmie więcej czasu.

Zaginięcie Emilii Koprowskiej. Policja nie wskazuje podejrzanych

Zaginięcie Emilii Koprowskiej miało zostać zgłoszone przez jej męża dwa dni po fakcie. Śledczy dotychczas nie wskazali ewentualnych podejrzanych w tej sprawie.

"W chwili zaginięcia kobieta była ubrana w białe jeansy, białą koszulkę z napisem 'Cherry' i motywem wiśni, czarną skórzaną kurtkę i białe tenisówki z logo 'Big Star'. Miała przy sobie brązowy plecak oraz okulary korekcyjne w czerwonych oprawkach" - opisywano w oświadczeniu policji.

Kobieta ma znaki szczególne: tatuaż znaku zodiaku ryby, biegnący od żeber do biodra, wytatuowane imię 'Krystian' w miejscu obrączki na prawej dłoni, znamię na głowie oraz blizny w okolicy pępka.

Zgodnie z apelem służb informacje na temat poszukiwanej 37-latki należy przekazać do Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie przy ul. Słowackiego 11 lub telefonicznie pod numerem 47 78 41 543. Możliwe jest także powiadomienie służb pod numerem alarmowym 112.



