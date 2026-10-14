Nowe informacje ws. zaginięcia Emilii Koprowskiej. "Pojawia się duży problem"

Monika Bortnowska

Oprac.: Monika Bortnowska

Śledczy na bieżąco sprawdzają pojawiające się w internecie informacje dotyczące zaginięcia Emilii Koprowskiej - przekazała rzeczniczka koszalińskiej prokuratury w rozmowie z RadioZET.pl. Prokurator przyznała, że w sprawie pojawił się "duży problem" związany z facebookową grupą utworzoną przez męża zaginionej kobiety.

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Policjantka w mundurze przy radiowozie z włączonym niebieskim światłem; portret Emilii Koprowskiej w żółtej ramce.
Nowe informacje ws. zaginięcia Emilii KoprowskiejDamian Klamka / NewsLubuski / Komenda Miejska Policji w KoszalinieEast News

W skrócie

  • Śledczy jak dotąd nie uzyskali dostępu do zabezpieczeń telefonu Emilii Koprowskiej, co utrudnia postępowanie.
  • Monitorowane są internetowe doniesienia i aktywność na grupie facebookowej utworzonej przez męża zaginionej, a nieprawdziwe informacje spowalniają działania policji.
  • Emilia Koprowska zaginęła pod koniec sierpnia po festiwalu w Darłowie, a policja udostępniła szczegółowy opis jej wyglądu i rzeczy osobistych.
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Śledczy monitorują doniesienia na temat zaginięcia Emilii Koprowskiej pojawiające się w internecie. Biorą pod uwagę m.in. aktywność na facebookowej grupie utworzonej przez męża zaginionej, Krystiana Koprowskiego.

- Oczywiście śledzimy te informacje. Wszystkie, które się tam pojawiają, a które mogą doprowadzić do ustalenia, co się stało, są sprawdzane i weryfikowane - zapewniła w rozmowie z RadioZET.pl rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Koszalinie prok. Ewa Dziadczyk.

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Sprawa zaginięcia Emilii Koprowskiej. "Pojawia się tu duży problem"

Przedstawicielka prokuratury przyznała, że wiele spekulacji pojawiających się na grupie jest nieprawdziwych, a to spowalnia pracę śledczych.

- Pojawia się tu też duży problem związany z tym, że często są to informacje nieprawdziwe, które angażują policję, środki, czas i siły - zaznaczyła prokurator. - Na bieżąco jednak monitorujemy to, co się tam pojawia.

Prok. Dziadczyk poinformowała również, że śledczym wciąż nie udało się odblokować telefonu zaginionej. Uzyskane z niego dane mogłyby posłużyć do ustalenia przebiegu wydarzeń.

Rzeczniczka koszalińskiej prokuratury dodała, że w sprawie nie natrafiono jak dotąd na inne, podobne tropy.

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Darłowo. Zaginięcie Emilii Koprowskiej

Emilia Koprowska zaginęła w ostatnią niedzielę sierpnia. 37-latka brała udział w festiwalu muzyki techno w Darłowie, skąd następnie odeszła w nieznanym kierunku. Od tamtej pory nie nawiązała kontaktu z najbliższą rodziną.

"W chwili zaginięcia kobieta była ubrana w białe jeansy, białą koszulkę z napisem 'Cherry' i motywem wiśni, czarną skórzaną kurtkę i białe tenisówki z logo 'Big Star'. Miała przy sobie brązowy plecak oraz okulary korekcyjne w czerwonych oprawkach" - opisywano w oświadczeniu policji.

Kobieta ma znaki szczególne: tatuaż znaku zodiaku ryby, biegnący od żeber do biodra, wytatuowane imię 'Krystian' w miejscu obrączki na prawej dłoni, znamię na głowie oraz blizny w okolicy pępka.

Wszelkie informacje na temat poszukiwanej 37-latki można przekazać do Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie przy ul. Słowackiego 11 lub telefonicznie pod numerem 47 78 41 543. Możliwe jest także powiadomienie służb pod numerem alarmowym 112.

Źródła: Radio ZET, Interia

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