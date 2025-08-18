W skrócie Policja w Szczecinie zatrzymała 32-letniego obywatela Ukrainy, który przewoził trzech Afgańczyków bez dokumentów uprawniających do pobytu w Polsce.

Kierowcy grozi do 8 lat więzienia za organizowanie nielegalnego przekraczania granicy, a migrantom grozi deportacja.

Na granicy polsko-białoruskiej odnotowano blisko 680 prób nielegalnego przekroczenia granicy w długi weekend, a funkcjonariusze Straży Granicznej nadal poszukują osób, którym udało się przedostać.

Mundurowi ze szczecińskiej drogówki podali w mediach społecznościowych, że wskutek kontroli drogowej grupy SPEED zatrzymano 32-latka, który w nocy przewoził trzech obywateli Afganistanu.

Podczas kontroli drogowej funkcjonariusze ujawnili, że cudzoziemcy nie posiadali żadnych dokumentów uprawniających do legalnego pobytu na terenie Polski.

"Wszyscy mężczyźni zostali zatrzymani. Sprawę prowadzą funkcjonariusze z Pogodna" - dodano.

Policja przekazała, że kierowca mercedesa usłyszał zarzut organizowania nielegalnego przekraczania granicy, za co grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

"Obywatele Afganistanu zostaną przekazani funkcjonariuszom Straży Granicznej z wnioskiem o wydalenie z Polski" - poinformowano.

Policja przekazała, że "w sprawie 32-latka komendant komisariatu będzie wnioskował o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu". Dodano, że zaplanowane są czynności z udziałem obywatela Ukrainy.

Z kolei na granicy polsko-białoruskiej w długi weekend odnotowano prawie 680 prób nielegalnego przedostania się do Polski.

Straż Graniczna dodała, że poszukuje osób, które przedarły się przez granicę.

- 11 osobom udało się przedostać przez granicę i są wobec nich prowadzone są czynności w celu ujęcia - przekazał polsatnews.pl ppłk Andrzej Juźwiak.

Straż Graniczna wskazuje ponadto w komunikacie, że w kierunku polskich patroli "rzucano kamieniami i konarami".

Z kolei Podlaski Oddział Straży Granicznej w niedzielę informował, że długi weekend był dla strażników "bardzo pracowity". Tylko w niedzielę oddział ten odnotował ponad 230 prób nielegalnego przekroczenia granicy.

