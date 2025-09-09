Akcja dotyczy szczecińskich szkół ponadpodstawowych oraz uczniów z szóstych, siódmych i ósmych klas podstawówek.

Miejski rower dla uczniów

Nową usługę wraz z nowym rokiem szkolnym uruchomiła miejska spółka Nieruchomości i Opłaty Lokalne (NiOL). - Ruch to zdrowie, niekoniecznie w sali gimnastycznej. Szczeciński Rower Miejski BikeS zaprasza nauczycieli i uczniów do udziału w akcji "Rowerowy WF z BikeS". Oferujemy bezpłatne wypożyczenie rowerów wraz z dowozem i odbiorem prosto do szkoły - wystarczy uzgodnić z termin. Dzięki temu każdy uczeń, niezależnie od tego, czy posiada własny rower, będzie mógł wziąć udział w zajęciach - czytamy w oficjalnym komunikacie spółki, która w Szczecinie zajmuje się rowerem miejskim, czyli inicjatywą, która w ostatniej dekadzie odmieniła transport w dziesiątkach polskich miast. Najpierw w metropoliach, a w ostatnich latach także w miastach powiatowych.

Eksperci szacują, że w połowie 2025 roku system roweru miejskiego działał w 80 polskich miastach lub aglomeracjach. W Szczecinie funkcjonuje od 2014 roku, ale - jak przekonuje Wojciech Jachim z NiOL - wciąż trzeba promować tę ideę. - Szukamy pomysłów na popularyzację komunikacji rowerowej, a ten pomysł wychodzi naprzeciw temu, aby rower był wykorzystywany na szerszą skalę, przede wszystkim przez młodzież. Z tego co wiem, to WF na rowerze miejskim to nasza pionierska inicjatywa. Nie słyszałem, aby jakiś inny samorząd miał podobną - mówi Jachim.

Szczecin. Lekcje WF z niespotykanej formie

Aby rozpocząć jazdę na rowerze miejskim w Szczecinie, trzeba zapłacić opłatę startową w wysokości 20 złotych. Każda minuta jazdy kosztuje 10 groszy, ale dla uczniów, którzy wezmą udział w WF-ie na rowerach miejskich nie obowiązuje ani rejestracja w systemie ani żadne opłaty.

Być może to jeden z powodów dla których już kilka dni po opublikowaniu oficjalnej informacji o inicjatywie do miejskiej spółki zgłosiły się chętne szkoły.

Jako pierwsi na ulice Szczecina 8 września wyjechali uczniowie z jednej z licealnych klas Centrum Mistrzostwa Sportowego. Pokonali około trzynastu kilometrów i zobaczyli charakterystyczne punkty na mapie Szczecina: Jasne Błonia, Park Kasprowicza i Arkonkę. - Na ponad 400 uczniów połowa u nas pochodzi spoza Szczecina, więc oprócz korzystania z walorów przebywania na świeżym powietrzu, pokazujemy im ciekawe miejsca i uaktualnimy zasady poruszania się po ścieżkach rowerowych. Widzę same plusy - mówi wicedyrektorka CMS ds. sportowych, Natalia Niewolna-Wielińska.

Centrum Mistrzowstwa Sportowego w Szczecinie Tobiasz Madejski INTERIA.PL

W Centrum Mistrzostwa Sportowego na razie zaplanowana jest jedna lekcja dla każdej z klas. Co dalej? To zależy m.in. od tego, jak lekcje wychowania fizycznego zamiast na sportowej sali czy boisku odbiorą uczniowie. Dyrektorka podkreśla jednak, że spodziewa się entuzjazmu.

- Do czasu rozpoczęcia zajęć uczniowie nie wiedzieli, że czeka ich nietypowa lekcja wychowania fizycznego, ale oczywiście zawsze są przygotowani: mają zmienne obuwie i strój sportowy. To była niespodzianka, że zamiast na salę, wsiądą na rowery i ruszą w siną dal. Dla nas oferta jest atrakcyjna. Pytanie jak to ocenią uczniowie, ale myślę, że i dla nich będzie - dodaje dyrektor Niewolna-Wielińska.

"Oby inne miasta poszły za tym przykładem"

Lekcje wychowania fizycznego w zaskakującej formie w rozmowie z Interią chwali była tyczkarka Monika Pyrek. Była wicemistrzyni świata i uczestniczka Igrzysk Olimpijskich współpracowała z Ministerstwem Sportu i Turystyki w opracowywaniu nowej podstawy programowej lekcji wychowania fizycznego. - Pomysł wpisuje się w rekomendacje, które nasz zespół opracował. Namawiamy, żeby wykonywać jak najwięcej aktywności na świeżym powietrzu, trochę inspirując się modelem skandynawskim - gdy tylko pogoda pozwala, to idźmy na dwór. Inicjatywa jest bardzo fajna, oby inne miasta poszły za tym przykładem - mówi Pyrek.

Pyrek dodaje, że nauczyciele WF-u muszą chociaż próbować nadążyć za tym czego dzisiaj oczekują uczniowie. I - komentując lekcje na rowerach miejskich - przypomina swoją inicjatywę wykraczającą poza schemat. - Prowadzimy "Alternatywne lekcje WF-u". Staramy się wykorzystać zainteresowanie dzieci nowoczesnymi technologiami, więc prowadzimy zajęcia z użyciem symulatorów, ale oczywiście z wykorzystaniem pełnej formy ruchu. To ma być wabik dla dzieci, aby zobaczyły, że mierzalność w sporcie może dać dużą frajdę, tak samo jak dawanie z siebie wszystkiego - opowiada olimpijka. Podczas "Alternatywnych lekcji WF" uczniowie mogą za pomocą technologii sprawdzić, z jaką prędkością leci kopnięta przez nich piłka albo zmierzyć się z kolegami z klasy na symulatorze narciarstwa.

Dostarczenie rowerów do szkół i ich odbiór jest po stronie miasta Tobiasz Madejski INTERIA.PL

Miejski aktywista: Mam pewne obawy

- Cieszy mnie to, ale mam pewne obawy - komentuje WF na rowerze miejskim Szymon Nieradka. To szczeciński aktywista zajmujący się m.in. ruchem drogowym. Prowadzi profil "Stop Cham Szczecin". Miasto przemierza na rowerze, zwraca uwagę na kiepski stan infrastruktury przygotowanej rowerzystom, agresywną jazdę kierowców i niski stan wiedzy uczestników ruchu.

Pytam go, czy jego zdaniem WF na rowerze może pomóc w uświadamianiu o przepisach i - szerzej - kształtowaniu u nastolatków przyzwyczajenia, że samochód nie musi być jedynym środkiem transportu. - Aktywność fizyczna polegająca na tym, że grupa uczniów jedzie przez miasto jest z mojej perspektywy oswajaniem z ruchem ulicznym i jazdą na rowerach w legalny oraz bezpieczny sposób. Ale ja tak dużej grupy rowerzystów w jednym momencie w Szczecinie nie widziałem nigdy. Nie mam też pewności, czy nauczyciele mają świadomość, że jeżeli dzieci mają więcej niż 10 lat to należy z tymi dziećmi jechać normalnie w ruchu ulicznym po jezdni. I teraz pytanie: która podstawówka ma na tyle duży komfort, aby po wyjechaniu ze szkoły po stu metrach nie wjechać na drogę wojewódzką czy krajową? Obawiam się, że takich szkół może być niewiele - zastanawia się Nieradka.

Jak zaznacza Szymon Nieradka warto jednak docenić inicjatywę. - Każda działalność urzędników, którzy wychodzą poza to, co nakazuje im ustawa jest godna pochwały. Miejska spółka nie musiałaby tego robić, a jednak robi. Niezmiernie mnie to cieszy - mówi Nieradka.

Dzieci a ruch. Druzgocące wyniki raportu

Według raportu z 2024 roku aż 94 proc. uczniów polskich szkół podstawowych nie ma wystarczających kompetencji ruchowych. Naukowcy z Akademii Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie przebadali ponad dwa tysiące dzieci z kilkunastu szkół podstawowych. Wyniki szokowały.

- Nie sprawdzaliśmy, czy dziecko biega szybko czy wolno albo czy wysoko skacze. Skupiliśmy się na tym, czy w ogóle potrafi biegać, skakać, rzucać, chwytać i tak dalej. Okazało się, że w sumie ponad 90 proc. dzieci w Polsce nie posiada podstawowych umiejętności ruchowych. Są nieprzygotowane do tego, by podejmować jakąkolwiek aktywność fizyczną - komentował rektor AWF w Warszawie, Bartosz Molik.

Monice Pyrek nadzieję na zdrowsze podejście do ruchu dają takie inicjatywy jak ta ze Szczecina. - Im więcej umiarkowanej aktywności fizycznej - bo tu nie chodzi o profesjonalne uprawianie jakiejś dyscypliny, a codzienną aktywność zalecaną zresztą przez Światową Organizację Zdrowia - tym lepiej. Każda da korzyść - mówi uczestniczka czterech Igrzysk Olimpijskich.

Tobiasz Madejski

