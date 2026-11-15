Informację o znalezieniu zwłok potwierdziła mł. asp. Paulina Wiśniewska z biura prasowego Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie w rozmowie z TVP.info. - Mogę potwierdzić, że znaleziono ciało w kompleksie leśnym. Zwłoki były w stanie daleko posuniętego rozkładu - powiedziała.

Szczegóły przekazał również Krzysztof Rutkowski, którego biuro detektywistyczne było zaangażowane w poszukiwania Emilii Koprowskiej. Według niego zwłoki zostały znalezione przez przypadkowego przechodnia. Ubranie wskazuje, że ciało należy do poszukiwanej kobiety.

Na miejsce został skierowany prokurator, pod którego nadzorem prowadzone będą dalsze czynności.

Więcej informacji wkrótce.

Darłowo. Możliwy przełom w sprawie zaginięcia Emilii Koprowskiej

Emilia Koprowska zaginęła 30 sierpnia w Darłowie. 37-letnia kobieta uczestniczyła w festiwalu muzyki techno w Darłowie. Stamtąd odeszła w nieznanym kierunku i od tej pory nie nawiązała kontaktu z najbliższą rodziną.

"W chwili zaginięcia kobieta była ubrana w białe jeansy, białą koszulkę z napisem 'Cherry' i motywem wiśni, czarną skórzaną kurtkę i białe tenisówki z logo 'Big Star'" - przekazała policja.

W trakcie prowadzonych poszukiwań miało dojść m.in. do znalezienia telefonu należącego do zaginionej. Wtedy również prokuratura nadzorująca postępowanie zleciła policji wykonanie konkretnych czynności w ramach śledztwa. Miały one zostać wykonane do 15 listopada.

W sprawie przesłuchany w roli świadka został m.in. mąż zaginionej. Mężczyzna zgodził się również dobrowolnie poddać badaniu wariografem. Nie było ono jednak zlecone przez prokuraturę, która zaznaczyła, że tego typu badanie nie może być bezpośrednim dowodem.



