Zaledwie kilka stopni Celsjusza na plusie i chmury pokrywające niebo - taka, typowo listopadowa, pogoda teoretycznie nie powinna przyciągać turystów. Ale tym, którzy coraz chętniej odpoczywają nad polskim morzem późną jesienią, wydaje się nie przeszkadzać.

- Spacerowanie po plaży jest bardzo przyjemne. Dla mnie taka pogoda jest wyśmienita. W wakacje jest za gorąco - mówi Interii Kazimierz z Gorzowa Wielkopolskiego, emeryt, który przyjechał w listopadzie do Międzyzdrojów.

- W styczniu byliśmy w Kołobrzegu. Było przepięknie. Teraz chcieliśmy zobaczyć coś innego - dodaje jego żona, Danuta.

O co najmniej 30 lat młodszy Jacek z Poznania przyjechał w to samo miejsce na trzy dni z żoną i synem.

- Jesteśmy pierwszy raz nad morzem o tej porze roku i jest cudownie. Można się oderwać od miejskiej rzeczywistości, a i ceny da się przeżyć - mówi.

Nowy trend. Powodem niższe ceny niż latem

Eksperci zauważają nowy trend w branży turystycznej. Według serwisu Travelist.pl w niedawny, listopadowy długi weekend nad polskie morze przyjechało więcej turystów niż podczas majówki i długiego, czerwcowego weekendu.

- Ceny to jeden z powodów, dla których wybieramy morze o listopadowej porze. Są teraz najniższe w całym roku i szczególnie niskie, kiedy porównamy do majówki czy "czerwcówki" - analizował na antenie Polsat News Eugeniusz Triasun z Travelist.pl.

Według raportu przygotowanego przez ten serwis w weekendy wiosną i latem za nocleg trzeba zapłacić od 10 proc. do 22 proc. więcej niż w listopadzie, a rezerwacji nad Bałtykiem w okolicach Święta Niepodległości było o 12 proc. więcej niż rok temu.

- Polacy chętnie korzystają z długich weekendów, a w tym roku był korzystny układ kalendarza. Wystarczyło wziąć wolne w poniedziałek, aby mieć cztery dni weekendu - uzasadniał statystyki Triasun.

Według autorów raportu Bałtyk w długi weekend wybierało więcej turystów niż wypoczynek w górach. Rok temu było podobnie, ale w 2025 przewaga Bałtyku nad Tatrami czy Karkonoszami jeszcze się powiększyła. To, co pokazują liczby przygotowane przez specjalistów, widać także gołym okiem.

- Żeby zobaczyć, jak przybywa turystów jesienią i zimą, wystarczy spojrzeć na liczbę osób spacerujących nadmorskimi promenadami. Z każdym rokiem jest ich więcej - mówi Interii właściciel apartamentów w nadbałtyckim Sarbinowie, Artur Bugaj.

"Kiedyś otwartych było 20 proc. lokali, dzisiaj nawet 70 proc."

Północna Izba Gospodarcza skupia firmy z województwa zachodniopomorskiego, w tym przedsiębiorstwa z branży turystycznej. Prezeska PIG, Hanna Mojsiuk w rozmowie z Interią przekonuje, że "Pomorze Zachodnie stało się kurortem całorocznym". Uważa, że to zasługa przedsiębiorców i samorządowców z regionu, którzy - według niej - w ostatnich latach wykonali dużo pracy, aby "stworzyć produkty turystyczne atrakcyjne niezależnie od pory roku".

- Kiedyś w okresie jesienno-zimowym otwartych było około 20 proc. lokali nad morzem, teraz to 60-70 proc., a w najpopularniejszych miejscowościach czynne są wszystkie lokale. Podobnie jest z pensjonatami - zauważa Mojsiuk.

- Kiedyś mówiło się, że jesienią nad morzem świetnie zarabiają stolarze, bo trzeba zabić dechami pawilony handlowe i gastronomiczne. Dzisiaj nikt by tak nie powiedział - mówi Interii Hanna Mojsiuk.

Waldemar Sękowski mieszka w Międzyzdrojach od 46 lat.Był świadkiem, jak ewoluował wypoczynek w tym miejscu.

- To się zmieniało przez ostatnie 20 lat. Międzyzdroje i inne miejscowości nadmorskie w święta Bożego Narodzenia jesienią i zimą przyciągają bardzo wiele ludzi - mówi.

Wspomina, że gdy zamieszkał w kurorcie lata temu, przez większość roku w miejscowości było pusto.

- Przyjechałem tu, aby cierpieć przez trzy miesiące w roku, a dziewięć mieć dla siebie. Teraz to nie do pomyślenia - mówi Sękowski, który pracuje jako obsługa techniczna dla branży turystycznej.

Według kolejnych raportów Głównego Urzędu Statystycznego Międzyzdroje, w których mieszka Sękowski, należą do topowych kurortów nad Bałtykiem pod względem popularności wśród turystów.

Będzie rekord? Pieniądze zostawią Skandynawowie, Czesi i Niemcy

Przed branżą turystyczną nad morzem kilka miesięcy "sezonu po sezonie", a potem "sezon przed sezonem". Przedsiębiorcy liczą na rekordowe zyski.

- Szacujemy, że najbliższa zima może być najlepsza od wielu lat pod kątem obecności turystów z Polski nad Bałtykiem, a zauważamy też coraz większe zainteresowanie Skandynawów i Czechów oraz utrzymujące się zainteresowanie turystów z Niemiec - prognozuje Hanna Mojsiuk.

Według Ministerstwa Sportu i Turystyki branża turystyczna odpowiada za blisko 5 proc. polskiego PKB. Wiceminister Piotr Borys zapowiadał latem, że celem jest osiągnięcie 9 procent w ciągu najbliższej dekady. Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski już w 2021 roku szacował, że w tym województwie to co najmniej 15 proc.

Tobiasz Madejski, Szczecin

Zawód miłosny i upadek "Sejmflixa". "Granica między śmiesznością, a byciem fajnym jest bardzo cienka" Polsat News