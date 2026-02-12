Nie pojawił się w pracy od kilku dni. Tragiczne odkrycie w Szczecinku

Nie żyje 48-letni mężczyzna, którego zwłoki policja ujawniła w jego mieszkaniu w Szczecinku. Zaniepokojony pracodawca zgłosił jego zaginięcie po tym, jak od kilku dni nie pojawił się w pracy. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich, a przyczyną śmierci mogły być problemy zdrowotne związane z chorobą alkoholową.

Tragedia w Szczecinku. 48-latek nie pojawił się w pracy od kilku dni (zdj. ilustracyjne)Artur Szczepanski/REPORTERReporter

Do tragicznego odkrycia doszło w Szczecinku (woj. zachodniopomorskie). Oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji asp. szt. Anna Matys potwierdziła informacje o śmierci 48-letniego mężczyzny, którą jako pierwszy podał "Fakt".

Jak relacjonowała asp. szt. Matys w rozmowie z polsatnews.pl, zgłoszenie wpłynęło od zaniepokojonego pracodawcy, który od kilku dni nie miał kontaktu ze swoim pracownikiem.

    - Wcześniej udał się pod zamieszkiwany przez niego adres, ale nie mógł otworzyć drzwi - mówiła policjantka.

    Szczecinek. 48-latek nie pojawił się w pracy. Interweniowała policja

    Pracodawca w rozmowie z policją zaznaczył, że mężczyzna był uzależniony od alkoholu i wcześniej zdarzało mu się opuszczać pracę bez powiadomienia.

    - Podejrzewaliśmy, że również tym razem przyczyną nieobecności mogły być problemy z uzależnieniem - dodała.

    - Po przyjęciu zgłoszenia policja i straż pożarna weszli do mieszkania, gdzie okazało się, że mężczyzna nie żyje - oznajmiła asp. szt. Matys w rozmowie z polsatnews.pl. Policja przewiduje, że śmierć mogła być związana z chorobą alkoholową, jednak szczegóły zostaną potwierdzone po sekcji zwłok.

    Poznań. Mężczyzna nie żył kilka lat. Czynsz był nadal opłacany

    Podobna tragedia wydarzyła się niedawno w Poznaniu. Podkom. Łukasz Paterski z tamtejszej Komendy Miejskiej Policji poinformował Interię, że w jednym z mieszkań odkryto ciało starszego mężczyzny, prawdopodobnie 86-letniego właściciela lokalu.

      Zwłoki znajdowały się w stanie zaawansowanego rozkładu i, jak wskazał Paterski, prawdopodobnie leżały w mieszkaniu nawet kilka lat.

      Sprawa wyszła na jaw przy okazji wizyty komornika, który nie mógł uzyskać dostępu do mieszkania przy ul. Bolesława Śmiałego. Policjanci, działając pod nadzorem prokuratora i przy udziale biegłego z zakresu medycyny sądowej, otworzyli drzwi i stwierdzili śmierć mężczyzny.

      - Wstępnie zakładamy, że odnaleziony w mieszkaniu mężczyzna to właściciel lokalu. Spółdzielnia nie interesowała się jego losem, bo czynsz był regularnie opłacany - wyjaśnił Paterski.

      Policja podkreśla, że w obu przypadkach wykluczono udział osób trzecich, a tragedie miały charakter losowy.

