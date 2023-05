Do biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęło pismo osób korzystających z plaż na obszarze gminy Ustronie Morskie. Niezadowoleni z zakazu wprowadzania tam psów skarżyli się, że narusza to ich prawa obywatelskie, zwłaszcza w swobodę poruszania się i przebywania w miejscach publicznych - czytamy na stronie RPO.

Zakaz ten ustanowiono bowiem w przepisach prawa miejscowego, na podstawie uchwały z 31 marca 2015 roku. Dotyczył on regulaminu korzystania z plaży, kąpielisk strzeżonych oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Ustronie Morskie. Oprócz psów przepisy zabraniały wprowadzania "innych zwierząt domowych" w okresie od 1 czerwca do 30 września. Z zakazu wyłączone były psy przewodnicy służące osobom niewidomym oraz psy asystujące osobom z niepełnosprawnościami. Warunkiem było trzymanie czworonoga na smyczy.

Kontrowersyjny przepis w Ustroniu Morskim. Właściciele psów napisali do RPO

Regulamin zaktualizowano w styczniu 2021 roku. Radni określili w nim obowiązki właścicieli zwierząt domowych. Na terenie gminy w miejscach publicznych psy mogły być odtąd wyprowadzane wyłącznie na smyczy. Właściciele czworonogów należących do ras uznawanych za agresywną mieli dodatkowo obowiązek nałożenia kagańca na pysk psa. Ze zwierzęciem mogła spacerować jedynie osoba dorosła.

"Skoro zatem zasady postępowania ze zwierzętami (psami) w miejscach publicznych zostały unormowane w regulaminie utrzymania czystości i porządku, to regulowanie tej samej materii w akcie prawa miejscowego określającym zasady korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznych, jakimi są plaże i kąpieliska strzeżone, należy uznać za sprzeczne z prawem" - brzmi komunikat biura RPO.

Z prośbą o podjęcie stosownych działań legislacyjnych zwrócił się do wójta gminy zastępca RPO Valeri Vachev. Celem jego interwencji było wyeliminowanie niezgodnych z prawem regulacji prawa miejscowego ustanawiających zakaz wprowadzania psów i innych zwierząt na teren gminnych plaż i kąpielisk.

W odpowiedzi na apel do biura RPO wpłynął projekt nowego regulaminu, "który w sposób inny niż dotychczasowy reguluje tę kwestię (zakazu wstępu na plażę psów - red.) poprzez wyznaczenie plaży przeznaczonej dla osób z psami". O opinię Rzecznika Praw Obywatelskich ws. projektu poprosiła zastępczyni wójta gminy Ewa Ostrowska.

"Regulacje sprzeczne z prawem"

To nie usatysfakcjonowało zastępcy RPO. Vachev poinformował władze gminy, że "przedłożony do zaopiniowania projekt regulaminu kąpielisk morskich zawiera regulacje sprzeczne z prawem". Przedstawił też stanowisko sądów administracyjnych. Wynika z nich, że postępowanie ze zwierzętami w miejscach publicznych gmina może unormować wyłącznie w regulaminie utrzymania czystości i porządku, wydanym na podstawie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W uzsadanieniu opinii podkreślono, że niedopuszczalne jest ustanawianie takich reguł na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, co zrobili radni z Ustronia Morskiego. Biuro RPO ustaliło również, że projekt jest sprzeczny ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gdyż przewiduje całkowity zakaz wprowadzania zwierząt na tereny podlegające wspólnemu użytkowi (na teren większości gminnych kąpielisk morskich), przez co wykracza poza zakres upoważnienia wynikającego z tego przepisu ustawy.

"Prawodawca upoważnił organ gminy wyłącznie do ustalenia zasad postępowania ze zwierzętami w taki sposób, by ich pobyt na terenie przeznaczonym do wspólnego użytku nie był uciążliwy oraz nie zagrażał przebywającym tam osobom. W upoważnieniu tym nie mieści się uprawnienie organu gminy do wprowadzenia całkowitego zakazu wpuszczania zwierząt domowych na teren gminnych obiektów, jakimi są gminne plaże" - podaje w komunikace zastępca RPO.